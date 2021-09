LHP Venice 2021 gây bất ngờ với kết quả phút cuối

Nhiều nhà phê bình dự đoán The Power of the Dog của đạo diễn Jane Campion thắng giải Sư tử vàng, nhưng chung cuộc tác phẩm chỉ rinh về giải Sư tử bạc. Bên cạnh The Power of the Dog, các phim khác như The Hand of God, The Card Counter, La Caja , Captain Volkonogov Escaped là những ứng viên cũng được dự đoán sẽ đăng quang tại LHP Venice năm nay, nhưng cuối cùng đều thua cuộc trước Happening.

Happening của nữ đạo diễn Audrey Diwan là một tác phẩm hiện thực trần trụi mô tả vấn đề phá thai ở Pháp hồi đầu thập niên 1960. Ngay khi kết thúc mùa giải, tờ The Guardian trong bài nhìn lại LHP Venice năm nay hôm 11.9 đã nhận xét LHP lần thứ 78 không như những mùa giải trước. Nếu LHP này thường là sân chơi của các tác phẩm nghệ thuật có những cái nhìn mềm mại, uyển chuyển trong nhiều năm trước thì chiến thắng của Happening năm nay đã chứng minh điều ngược lại.

Nữ đạo diễn Pháp Audrey Diwan bên tượng Sư tử vàng tại LHP Venice lần thứ 78 Ảnh: AFP

Happening có rộng đường tới Oscar năm sau?

Câu chuyện xoay quanh tác phẩm Happening một lần nữa gây chú ý khi báo chí Mỹ liệt kê những tác phẩm đoạt giải Sư tử vàng LHP Venice các năm trước thường có rộng đường để tới giải Oscar . Đó là The Shape of Water của đạo diễn Guillermo del Toro thắng giải Sư tử vàng năm 2017, Roma của đạo diễn Alfonso Cuarón thắng giải năm 2018, Joker của đạo diễn Todd Phillips thắng giải năm 2019 và năm rồi là Nomadland của Chloé Zhao. Nhưng các phim này đều là phim Mỹ hoặc có Mỹ sản xuất (như trường hợp Roma). Còn Happening lại là phim của Pháp.

Những tác phẩm của Mỹ, tại các mùa giải Oscar, nhận được rất nhiều đề cử và chiến thắng vang dội, trường hợp của The Shape of Water, Roma, Joker hay Nomadland là những minh chứng tiêu biểu. Như The Shape of Water nhận tổng cộng 13 đề cử Oscar và thắng giải Phim hay nhất; Nomadland cũng thắng giải tương tự từ tổng cộng 6 đề cử; Joker nhận 11 đề cử Oscar, bao gồm Phim hay nhất và Roma nhận tổng cộng 10 đề cử, bao gồm Phim hay nhất.

Không né tránh tác phẩm hiện thực trần trụi Không chỉ có tác phẩm Happening có cái nhìn trần trụi về xã hội, nhiều phim khác của mùa giải cũng không né tránh nhiều góc khuất trong cuộc sống khi phản ánh về đời. Đơn cử như tác phẩm Reflection của đạo diễn Valentyn Vasyanovych, phim phản ánh cuộc xung đột tàn bạo ở Ukraine, kể câu chuyện một bác sĩ giải phẫu bị bắt và trải qua nhiều điều khủng khiếp. Phim được đánh giá rất cao về chất lượng, nhất là tài năng chỉ đạo của Valentyn Vasyanovych. Một tác phẩm khác cũng có cái nhìn trực diện, không khoan nhượng là Sundown của nhà làm phim Michel Franco. Đạo diễn này thắng giải Sư tử bạc tại LHP Venice 2020 qua tác phẩm New Order. Sundown kể một câu chuyện của một người đàn ông đã từ bỏ gia đình mình vào đúng thời điểm các thành viên cần ông ta nhất.

Đêm vinh danh phụ nữ và phim trực tuyến

The Power of the Dog, một trong những phim trực tuyến tại mùa giải năm nay, thắng giải Sư tử bạc Ảnh: Netflix

Tạp chí Variety trong bài tổng kết lễ trao giải LHP Venice 2021 viết rằng đêm bế mạc vừa qua là đêm dành cho phụ nữ và phim trực tuyến . Với chiến thắng của Happening, phim đánh dấu năm thứ 2 liên tiếp giải Sư tử vàng được trao cho đạo diễn nữ và Audrey Diwan trở thành nữ đạo diễn thứ 6 thắng giải cao quý nhất trong lịch sử giải thưởng này.

Trong niềm hân hoan đó, Variety cũng nhắc lại chiến thắng của nữ đạo diễn Julia Ducournau với tác phẩm Titane tại LHP Cannes vừa qua khi tác phẩm này thắng giải Cành cọ vàng. "Một thế hệ các nhà làm phim nữ mới đang chiếm lấy sự chú ý" là những mỹ từ mà Variety nhận xét về sự lên ngôi của đạo diễn nữ tại các LHP châu Âu danh giá.

Ngoài ra, ba "ngựa chiến" sáng giá tại mùa giải năm nay là The Hand of God, The Power of the Dog và The Lost Daughter đều đến từ nền tảng trực tuyến Netflix và cả ba phim đều thắng giải tại LHP. The Hand of God thì thắng Giải thưởng lớn (Grand Jury Prize), The Power of the Dog thì thắng giải Sư tử bạc còn The Lost Daughter thì thắng giải Kịch bản xuất sắc nhất.