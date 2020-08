Những điều chưa biết về hậu trường bom tấn 'Tenet'

Theo dữ liệu từ Artisan Gateway, bộ phim The Eight Hundred đã thu về 69 triệu USD từ ngày 28-30.8 khi phát hành tại Trung Quốc . Doanh thu của tác phẩm bất ngờ vượt qua con số mà "bom tấn" Tenet đạt được tại 41 lãnh thổ quốc tế khi ra mắt trong những ngày qua (53 triệu USD). The Eight Hundred kể về chiến dịch năm 1937, khi nhóm binh sĩ Trung Quốc (thuộc phe Quốc dân Đảng) bảo vệ một nhà kho ở Thượng Hải trước cuộc tấn công của quân Nhật. Tác phẩm do đạo diễn Quản Hồ đứng sau chỉ đạo.