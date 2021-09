Những dự án nổi bật khó lòng bỏ qua trong tháng 10

Tài tử Daniel Craig trong phim No Time to Die

Sau nhiều lần hoãn xuất xưởng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 , cuối cùng tác phẩm No Time to Die , phần thứ 25 trong series James Bond đình đám cũng chính thức ra rạp vào ngày 8.10 tới tại Bắc Mỹ. Tác phẩm do đạo diễn Cary Joji Fukunaga chỉ đạo, quy tụ dàn sao như Daniel Craig, Léa Seydoux, Rami Malek, Christoph Waltz, Ralph Fiennes... Phim tiếp tục kể câu chuyện của điệp viên James Bond do tài tử Daniel Craig hóa thân.

Tập 8 của series What If...? hiện đang chiếu trên Disney+

Sau khi khiến khán giả sửng sốt với nội dung tập 8, series phim hoạt hình siêu anh hùng What If...? sẽ ra mắt tập 9 - tập cuối cùng của mùa đầu tiên này - trên Disney+ vào ngày 6.10 tới. Mùa đầu tiên kể các câu chuyện khác nhau của các siêu anh hùng trong "vũ trụ điện ảnh" Marvel, thế nhưng đặt trong thế giới đa vũ trụ rộng lớn. Phim được khen về mặt chất lượng, hiện được chấm 93% trên Rotten Tomatoes.

Bom tấn Venom: Let There Be Carnage ra rạp ngày 1.10

Andy Serkis sẽ ra rạp Bắc Mỹ từ ngày 1.10 tới. Phim tiếp tục kể câu chuyện của nhân vật Eddie Brock/Venom (Tom Hardy đóng) nhưng ở phần này, một ác nhân đã lộ diện đó là Cletus Kasady/Carnage (Woody Harrelson). Phần phim đầu là Venom ra mắt năm 2018, thu về tổng doanh thu toàn cầu trên 856 triệu USD.

Halloween Kills là phần phim mới nhất của series kinh dị chặt chém Halloween Ảnh: Universal

Với Halloween Kills, đạo diễn David Gordon Green đã "hồi sinh" tên sát nhân Michael Myers và tên này tiếp tục chơi trò "mèo vờn chuột" với Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) và gia đình của bà. Halloween Kills có "bệ đỡ" rất lớn là thành công của phần phim Halloween ra mắt năm 2018. Kinh phí thực hiện phim này chỉ 10 triệu USD nhưng tổng doanh thu toàn cầu trên 255,6 triệu USD. Trong khi đó, phim The Last Duel lấy bối cảnh lịch sử, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben Affleck... kể về trận đấu hợp pháp cuối cùng trong lịch sử Pháp. Phim Army of Thieves là tiền truyện của phim xác sống Army of the Dead Ảnh: Netflix Chiếu trước thềm Halloween 2021, tác phẩm Army of Thieves của đạo diễn Matthias Schweighöfer, tiền truyện của phim xác sống Army of the Dead, cũng đáng để trông đợi. Đây là phần phim thứ 2 nằm trong series Army of the Dead, kể về một nhóm siêu đạo chích với tài năng phá két sắt. Phim dự kiến ra mắt khán giả vào ngày 29.10. Ngày 15.10, phòng vé Bắc Mỹ chứng kiến sự đối đầu giữa 2 phim Halloween Kills của đạo diễn David Gordon Green và The Last Duel của nhà làm phim kỳ cựu Ridley Scott. Hai phim đều chứa nhiều yếu tố hấp dẫn khiến người hâm mộ khó lòng bỏ qua.

Sau khi dời lịch là sẽ chiếu sớm hơn 2 tuần, phim Venom: Let There Be Carnage của đạo diễn