Những góc nhìn mới của sách sử Việt

Nguyễn Duy Chính, tác giả của nhiều đầu sách lịch sử uy tín: Thanh - Việt nghị hòa: Tiến trình công nhận triều đại của vua Quang Trung, Phái đoàn Đại Việt và lễ Bát tuần khánh thọ của Thanh Cao Tông, Lê Mạt sự ký: Sư suy tàn của triều Lê cuối thế kỷ 18…, vừa ra mắt hai cuốn mới Đi tìm chân dung vua Quang Trung và Nguyễn Thị Tây Sơn ký (dịch), NXB Tổng hợp TP.HCM ấn hành.

Với nguồn tư liệu phong phú, Đi tìm chân dung vua Quang Trung mở đầu bằng việc công bố 10 bài thơ của Tôn Sĩ Nghị khi đem quân sang đánh nước ta từ khắc bản Tam Châu nhật ký thời Quang Tự 5 của Trương Ấm Hoàn. Những “nhật ký” về đường tiến của quân Thanh từ Lạng Sơn xuống Thăng Long, qua các lá thư gửi về triều đình phác họa chân dung một Tôn Sĩ Nghị tàn ác và tự mãn: Giết chết dân thường vô tội, so sánh mình với Mã Viện và cố tỏ ra việc Nam chinh hùng tráng cam go nhằm thổi phồng chiến tích lẫy lừng. Qua đó, cũng thấy được nhiều biến cố của quân giặc gặp phải khi ấy, cùng các chi tiết về núi non sông ngòi nước ta.