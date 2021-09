Những mỹ nhân diện bộ cánh quyến rũ trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice 2021

Vẫn giữ được vẻ đẹp ma mị, quyến rũ mỗi lần xuất hiện trước sự kiện, nữ diễn viên Anya Taylor-Joy tại Liên hoan phim Venice tiếp tục khiến khán giả mê mẩn.

Phim kinh dị Last Night in Soho của đạo diễn Edgar Wright có cô đóng chính chiếu ra mắt tai Liên hoan phim vào ngày 4.9. Trong phim, nữ diễn viên vào vai nữ ca sĩ nổi tiếng thập niên 1960. Đây là tác phẩm kinh dị, giật gân tiếp theo mà "nàng thơ" Anya Taylor-Joy đóng trong sự nghiệp. Phim Last Night in Soho chiếu nhưng không tranh giải.

Trước đó, người đẹp gây ấn tượng với khán giả qua các tác phẩm như The Witch, Split, Glass hay series phim truyền hình The Queen's Gambit.