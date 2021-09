Những 'ngựa chiến' hâm nóng LHP Venice 2021

Những tác phẩm tranh giải Sư tử vàng tại LHP Venice 2021 Poster Liên hoan phim Venice 2021 Ảnh: Lorenzo Mattotti The Lost Daughter của đạo diễn Maggie Gyllenhaal Captain Volkonogov Escaped của các đạo diễn Natasha Merkulova, Aleksey Chupov The Card Counter, do Paul Schrader chỉ đạo The Hand Of God, đạo diễn Paolo Sorrentino chỉ đạo On the Job: The Missing 8 của đạo diễn Erik Matti The Power of the Dog của nhà làm phim Jane Campion America Latina của các đạo diễn Damiano D’Innocenzo, Fabio D’Innocenzo L’Evénement do Audrey Diwan chỉ đạo Leave No Traces của đạo diễn Jan P Matuszynski Il Buco do Michelangelo Frammartino chỉ đạo Sundown của đạo diễn Michel Franco Madres Paralelas của nhà làm phim Pedro Almodóvar Mona Lisa and the Blood Moon của đạo diễn Ana Lily Amirpour Competencia Oficial của các đạo diễn Gaston Duprat, Mariano Cohn Freaks Out, do Gabriele Mainetti chỉ đạo Qui Rido Io của đạo diễn Mario Martone Illusions Perdues của đạo diễn Xavier Giannoli Un Autre Monde do Stéphane Brizé chỉ đạo La Caja của nhà làm phim Lorenzo Vigas Reflection của đạo diễn Valentyn Vasyanovych Spencer của nhà làm phim Pablo Larraín