Những nữ nghệ sĩ tuổi Tý xinh đẹp, tài năng nhưng lận đận

Thế nhưng, khoảng năm 2015 - 2018, Lee Hi không còn trên đỉnh cao sự nghiệp và rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Bên cạnh đó, cô còn trải qua cú sốc bạn thân Jonghyun (SHINee) qua đời. Năm 2019, người đẹp quyết định tái xuất với B.I (iKON) cùng ca khúc No One. Quảng bá chưa được bao lâu, B.I bị khui từng dùng chất cấm và phải tạm dừng mọi công việc. Chứng kiến Lee Hi một mình biểu diễn trong tâm trạng kiềm nén, dư luận không khỏi xót xa. Sau đợt tuyên truyền album này, cô tiếp tục quay về giai đoạn tĩnh lặng vì công ty YG Entertainment liên tục dính phốt

ẢNH: INSTAGRAM NV