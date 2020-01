Những phim Thái Lan được mong chờ nhất 2020

Phim Thái Lan Soi Sapan Nga (tựa Việt: Sợi dây hoàng lan)

Đây là tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Umarika, cuốn sách thứ 3 trong series Dang Dok Mai, kể về cuộc sống giữa một triều đại rối ren về chính trị.

Sau thành công của ‘Yêu nhầm bạn thân’, Nine Naphat và Baifern Pimchanok tái hợp trong phim mới Ảnh: CH3

Soi Saban Nga (Baifern Pimchanok) phải đối mặt với sự nghèo khổ do hậu quả chiến tranh. Tuy nhiên cô may mắn luôn có Tian (Nine Naphat), chàng trai cạnh nhà hay bị mọi người khinh thường, quan tâm chăm sóc. Anh coi cô là tình yêu duy nhất và sẵn sàng bảo vệ cho cô bất chấp chuyện gì xảy ra.

Sau thành công vang dội của Yêu nhầm bạn thân, Nine Naphat và Baifern Pimchanok được đông đảo fan hâm mộ ủng hộ trở thành một “cặp đôi màn ảnh”, nhanh chóng trở lại với dự án mới. Cốt truyện sâu sắc cùng việc dựa trên bối cảnh lịch sử có thật khiến Soi Saban Nga được đánh giá cao.

Jao Gum Nai Wen (tựa Việt: Thương vong)