Những siêu phẩm kinh dị chuyển thể từ truyện của Stephen King ra rạp năm 2019

Là cây bút của khoảng 350 triệu cuốn sách được tiêu thụ khắp toàn cầu, nhà văn sinh năm 1947 khiến cả thế giới thích thú, run sợ, ám ảnh rồi tán dương trước những trang truyện kinh dị có một không hai của mình. Đặc biệt, tác giả lừng danh nói trên còn sở hữu hàng loạt tác phẩm được chuyển thể thành phim như: Thinner, Cat eye, Maximum Overdrive, Mist, The Green Mile, Under The Dome… Trong nhiều năm qua, các tiểu thuyết kinh hãi, kỳ bí của Stephen King vẫn là mảnh đất được các nhà làm phim miệt mài khai phá. Trong năm 2019, “ông hoàng của nỗi sợ hãi” có tới 4 tác phẩm được chuyển thể thành phim và chiêu đãi khán giả khắp thế giới.

Pet Sematary (tựa Việt: Nghĩa địa ma quái)

Là tác phẩm nổi tiếng của Stephen King, Pet Sematary được đưa lên màn ảnh lần đầu năm 1989 - chỉ 6 năm sau khi tiểu thuyết gốc được trình làng. Thành công của tác phẩm đã khiến bộ đôi đạo diễn Kevin Kölsch - Dennis Widmyer cùng ê-kíp quyết định làm lại Nghĩa địa ma quái và giới thiệu đến công chúng vào tháng 4.2019, mở màn cho hàng loạt bộ phim chuyển thể từ truyện của Stephen King được phát hành trong năm nay.

Dẫu không sở hữu doanh thu quá ngoạn mục so với nhiều “bom tấn” phòng vé khác nhưng thành công vượt sức mong đợi của hãng phim đã khiến nhà sản xuất quyết định làm tiếp phần 2 của Nghĩa địa ma quái ẢNH: PARAMOUNT

Nghĩa địa ma quái theo chân giáo sư Louis Creed cùng vợ Rachel và hai đứa con nhỏ để bước vào hành trình khám phá một vùng đất kỳ bí, ghê rợn. Mọi chuyện bắt đầu khi gia đình ông Louis Creed chuyển từ Boston về vùng nông thôn Maine. Tại đây, nhà Creed phát hiện một vùng nghĩa địa dành cho thú cưng nằm sâu trong rừng, khá gần ngôi nhà mới của họ. Tình cờ, khi chú mèo Church trong nhà qua đời sau một vụ tai nạn, ông phát hiện ra bãi tha ma này có khả năng hồi sinh những sinh vật chết. Tuy nhiên, dẫu được sống lại nhưng những sinh vật này không còn giống chúng lúc trước vì bị một thế lực tà ác nuốt chửng linh hồn. Mọi chuyện trở nên rùng rợn hơn khi cô con gái Ellie chết thảm và giáo sư Louis Creed đã chôn xác con trong sự đau khổ tột cùng. Từ đây, cơn ác mộng kinh hãi dành cho tất cả chính thức bắt đầu...

Được Paramount trình làng từ đầu tháng 4.2019, Pet Sematary đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ phim kinh dị. Tại Bắc Mỹ, tác phẩm do bộ đôi Kevin Kölsch - Dennis Widmyer cầm trịch liên tục vào danh sách những phim ăn khách nhất phòng vé. Với kinh phí sản xuất vỏn vẹn 21 triệu USD, Nghĩa địa ma quái thu về 112,4 triệu USD toàn cầu.

It Chapter Two (tựa Việt: Gã hề ma quái 2)

Trong số các tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết Stephen King, It là tác phẩm được đánh giá cao về cả chất lượng lượng nghệ thuật, lẫn giá trị thương mại. Sau phần 1 quá ăn khách, phần hai của Gã hề ma quái nhanh chóng được sản xuất và rục rịch trở lại phòng vé vào tháng 9 tới.

Qua trailer được Warner Bros “nhá hàng”, It: Chapter Two hé lộ những phân cảnh kinh dị, máu me gây ám ảnh cho khán giả. Lấy bối cảnh 27 năm sau sự kiện ở phần phim đầu tên, It: Chapter Two vẫn là câu chuyện về những cô, cậu bé của nhóm The Losers Club, lúc này đã trưởng thành và đối mặt với vô số vấn đề trong cuộc sống. Chưa dừng lại ở đó, nỗi ám ảnh về ma hề Pennywise cứ 27 năm lại xuất hiện một lần tại thị trấn Derry buộc 7 cô cậu bé ngày nào lại tiếp tục bị cuốn vào cuộc chạm trán tiếp theo. Mặc dù cả nhóm đã trưởng thành và khôn ngoan hơn nhờ những trải nghiệm trong quá trình lớn khôn, nhưng cuộc chiến của họ với Pennywise vẫn còn đó những hậu quả bất ngờ, thậm chí khiến một số thành viên phải trải qua những đau đớn đến tột cùng.

Gã hề ma quái là một trong những siêu phẩm kinh dị ăn khách nhất Hollywood ẢNH: WARNER BROS.

Ra mắt từ năm 2017, It đã tạo nên cơn sốt phòng vé toàn cầu và sở hữu khoản doanh thu “khủng” so với nhiều tác phẩm cùng thể loại. Phần 1 của phim chỉ tiêu tốn khoản ngân sách 35 triệu USD song ngay khi ra rạp, tác phẩm đã trở thành “ngựa chiến” đáng gờm tại phòng vé nội địa lẫn quốc tế và thu về 700 triệu USD. Thành tích bất ngờ của Gã hề ma quái 1 đã đưa siêu phẩm này phá vỡ kỷ lục suốt 44 năm của The Exorcist để trở thành phim kinh dị gắn nhãn R ăn khách nhất mọi thời đại.

It: Chapter Two đang được giới chuyên môn và khán giả háo hức đón xem với tư cách là tác phẩm kinh dị đáng mong chờ nhất năm. Bên cạnh việc tiếp nối câu chuyện ám ảnh trong cuốn tiểu thuyết kinh dị của nhà văn Stephen King, phim còn quy tụ dàn diễn viên triển vọng của màn ảnh Hollywood. Gã hề ma quái 2 được dự kiến phát hành vào ngày 6.9 tới.

In the Tall Grass

In the Tall Grass được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của Stephen King viết cùng con trai mình là Joe Hill, xuất bản năm 2012. Tác phẩm do “gã khổng lồ trực tuyến” Netflix sản xuất và phát hành có nội dung xoay quanh một cặp sinh đôi anh trai và em gái ở Kansas. Sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu của một cậu bé, cả hai lần theo tiếng gọi trên một cánh đồng rộng lớn để rồi phát hiện ra rằng không có lối thoát khi đặt chân vào đây.

In the Tall Grass khiến người xem không khỏi tò mò với hình ảnh cánh tay nhuốm máu giữa đồng cỏ um tùm, xanh ngắt ẢNH: NETFLIX

In the Tall Grass có sự tham gia diễn xuất của Patrick Wilson - pháp sư trừ tà Ed Warren trong “Vũ trụ phim kinh dị The Conjuring” lừng danh của hãng Warner Bros. Phim sẽ ra mắt tại Liên hoan phim Fantastic Fest vào tháng 9.2019 và sớm phát hành sau đó. Dù chưa có nhiều thông tin liên quan nhưng câu chuyện ly kỳ, ám ảnh của In the Tall Grass cộng với màn trình diễn của Patrick Wilso vẫn khiến người hâm mộ phim kinh dị đứng ngồi không yên.

Doctor Sleep (tựa Việt: Doctor Sleep: Ám ảnh kinh hoàng)

Doctor Sleep là phần tiếp theo của bộ phim kinh dị nổi tiếng một thời The Shinning do Stanley Kubrick làm đạo diễn. Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, Doctor Sleep: Ám ảnh kinh hoàng là sự kết hợp giữa các yếu tố của tiểu thuyết The Shinning năm 1997 và bộ phim của Stanley Kubrick năm 1980.

Doctor Sleep nhận được nhiều sự kỳ vọng của khán giả, nhất là khi tác phẩm được cầm trịch bởi đạo diễn Mike Flanagan - nhà làm phim đứng sau thành công của hành loạt siêu phẩm kinh dị như: Oculus (2013), Hush (2016), Ouija: Origin of Evil (2016), Gerald’s Game (2017) và đặc biệt là series The Haunting of Hill House ẢNH: WARNER BROS.

Lấy bối cảnh nhiều năm sau The Shining, cậu bé Danny (Ewan McGregor thủ vai) năm nào giờ đây đã trưởng thành và phải cố gắng chiến đấu, chống chọi với chấn thương tâm lý nặng nề mà lúc nhỏ anh phải đối mặt tại khách sạn Overlook. Cố gắng hòa nhập vào cuộc sống bình thường nhưng Danny liên tục chìm trong rượu, những cơn thịnh nộ vô chừng và phải đối diện với những hồn ma trong quá khứ. Quyết định làm lại cuộc đời, anh đã dọn đến sống tại New Hampshire. Dần dà, Danny phát hiện ra mình có một năng lực siêu nhiên mạnh mẽ và có thể kết nối với cô bé 12 tuổi tên Abra Stone. Từ đấy, Danny và Abra đoàn kết cùng nhau để chống lại những thế lực tà ác, bí ẩn.

Phim quy tụ dàn diễn viên chính tài năng như: tài tử Ewan McGregor, nữ diễn viên Rebecca Ferguson, sao nhí Jacob Tremblay... và dự kiến ra mắt vào 8.11 tới.