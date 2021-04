Những vai diễn ấn tượng trên truyền hình của Kinh Quốc trước khi lấy vợ đại gia

Nam diễn viên Kinh Quốc (47 tuổi) nổi tiếng qua nhiều bộ phim truyền hình như Chuyện Tình Bên Dòng Kênh Xáng, Hướng nghiệp, Dòng Ðời, Đất phương Nam... Năm 2006, anh nhận giải Nam diễn viên được yêu thích nhất của HTV Awards.

Từ một ông chủ trong ngành kinh doanh kim khí - điện máy, anh đột ngột rẽ sang lĩnh vực nghệ thuật . Vai diễn đầu tiên của Kinh Quốc là Sáu Miều trong phim Đất phương Nam của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, phát sóng năm 1997 trên kênh HTV9. Sau đó là vai nhà sư trong Cõi tình của đạo diễn Lê Cung Bắc. Tuy nhiên đây chỉ là những vai phụ, ít được chú ý.

Vào nghề từ năm 1995, nhưng mãi đến năm 2000, khán giả mới biết đến Kinh Quốc qua phim Dòng đời. Tiếp đến là những bộ phim như: Chuyện tình bên dòng kênh Xáng, Hướng nghiệp, Hướng nghiệp 2... Kinh Quốc mới có dịp khẳng định vị trí của mình trong sự nghiệp diễn xuất.

Kinh Quốc trên poster phim Dòng đời ẢNH: T.L

Nhắc đến phim Dòng đời, nhiều khán giả khó thể quên vai Nam do Võ Sông Hương thủ vai và An “khờ” do Kinh Quốc thể hiện. Lên sóng truyền hình vào năm 2000, Dòng đời với sự tham gia của Võ Sông Hương và Kinh Quốc đã trở thành một trong những bộ phim Việt gắn liền với ký ức của nhiều người. Còn với Kinh Quốc, vai An “khờ” trong phim này trở thành dấu mốc lớn trong sự nghiệp bởi đây là vai chính đầu tiên của anh thuở mới vào nghề.

Vai An “khờ” được đạo diễn Lê Cung Bắc “đo ni đóng giày” cho anh nhưng khi nhận vai, Kinh Quốc chuẩn bị rất kỹ. Anh bảo vì tính hay quên nên phải cần nhiều thời gian hơn người khác. Thời điểm đó, trong khi Kinh Quốc vẫn là một gương mặt mới thì Võ Sông Hương được khán giả biết đến qua các phim như Không thể rẽ trái, Mặt trời đêm, Bông hoa rừng Sác, Sóng gió đời người, Người đẹp Tây Đô...

Khán giả nhớ Kinh Quốc không chỉ vai An “khờ” trong Dòng đời mà còn là Tri trong Hướng nghiệp hay Đồng trong Chuyện tình bên dòng kênh Xáng, Kiên trong Ký túc xá, Quốc trong Ký ức mong manh…

Kinh Quốc và Trang Nhung trong phim Scandal: Hào quang trở lại của đạo diễn Victor Vũ ẢNH: ĐPCC

Nổi tiếng qua phim truyền hình nhưng Kinh Quốc vẫn chưa “bén duyên” với màn bạc. Lần đầu anh bước vào điện ảnh với phim Scandal: Hào quang trở lại (2014) của đạo diễn Victor Vũ. Vai diễn gần nhất của Kinh Quốc là Nguyễn Khải trong phim truyền hình Bước nhảy hoàn vũ phát sóng năm 2017.