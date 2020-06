‘Nổi’ từ vai phụ: ‘Nữ cảnh sát hình sự’ và 2 lần đổ vỡ trong hôn nhân

Trong phim, NSƯT Hoa Thúy vào vai bà Dung, người trước kia làm cùng và yêu đơn phương thẩm phán Minh. Sau khi ông Minh mất, con trai ông là Cường muốn nối nghiệp cha, bà Dung là người luôn ủng hộ Cường, trong khi bà An - mẹ Cường, lại không hề ủng hộ con nối nghiệp cha làm thẩm phán. Bởi bà lo lắng, một ngày nào đó Cường sẽ bị trả thù như chồng của bà trước kia. Cũng chính vì vậy mà mối quan hệ giữa bà Dung và bà An xảy ra bất hòa.

Khán giả có thể thấy phân đoạn khá căng thẳng giữa bà Dung và bà An (vai diễn do NSƯT Thanh Quý đảm nhận). “Tại sao cô giao án hình sự cho thằng Cường. Kiếp trước gia đình tôi nợ cô cái gì, mà kiếp này cô lại đẩy nó vào cuộc chơi khốc liệt mà bố nó đã phải nếm trải", bà An giận giữ nói.

Bà Dung nghiêm mặt đáp lại: “Chị vừa nói là cuộc chơi khốc liệt. Tôi không nghĩ là chị có thể nói về nghề của chồng mình như thế. Tôi không cho phép chị xúc phạm đến nghề nghiệp của chúng tôi. Tôi biết, bấy lâu nay chị hận tôi trong lòng. Nhưng hôm nay, tôi sẽ nói một lần cho rõ để chị hiểu, tình cảm của tôi với anh Minh là hoàn toàn trong sáng, không như những gì chị tưởng tượng đâu”.

Hoa Thúy và Chi Bảo trong phim Tình khúc bạch dương Ảnh VFC

Hình ảnh của bà Dung trong phim Lựa chọn số phận gợi nhớ ít nhiều đến hình ảnh nữ cảnh sát Thu Hiền trong phim Cảnh sát hình sự mà Hoa Thúy từng đảm nhận. Đây được coi là một trong những vai diễn nổi bật khiến cái tên Hoa Thúy được khán giả nhớ đến.

NSƯT Hoa Thúy xuất thân là diễn viên chèo của Đoàn chèo Hà Nội (nay là Nhà hát chèo Hà Nội), nhưng sân khấu kịch mới là cái duyên gắn bó của chị.

Đầu những năm 2000, chị về công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ (Hà Nội). Bên cạnh những vai diễn sân khấu, Hoa Thúy tham gia đóng phim truyền hình và điện ảnh, trong đó có thể nhắc đến những bộ phim Bi, đừng sợ; Chuyện của Pao, Hà Nội mùa đông 46, Xin hãy tin em, Chiều ngang qua phố cũ, Tình khúc Bạch Dương…

Đam mê diễn xuất từ khi còn nhỏ, chạm ngõ điện ảnh từ năm 17 tuổi, nhưng nữ diễn viên thừa nhận: “Nghề diễn không đủ giúp tôi nuôi con”. Cùng với công việc ở nhà hát, Hoa Thúy bận rộn với công việc kinh doanh . Chị có 3 người con, con gái đầu là Thiên Nga, là con của chị và người chồng đầu tiên - diễn viên Tùng Dương; và 2 con trai với người chồng thứ 2.

Cuộc sống hôn nhân của Hoa Thúy khá lận đận. Chị và người chồng đầu gặp nhau khi cùng tham gia bộ phim Sống mãi với Thủ đô. Khi đó, chị mới 18 tuổi, còn anh đã gần 30 tuổi. Họ yêu nhau và kết hôn sau đó. Sau 7 năm, cặp đôi chia tay. Thiên Nga - cô con gái của họ, cùng được hưởng khả năng diễn xuất của bố và mẹ.

Hoa Thúy bước vào cuộc hôn nhân thứ 2 sau 4 năm đổ vỡ hôn nhân đầu. Chồng chị sống ở Quảng Ninh, còn chị sống với các con ở Hà Nội. Nữ diễn viên chia sẻ: “Tôi kiên định với con đường mình đi, dù xa xôi, nhưng không hiểu sao lại không thể cập bến an toàn”. Cuộc hôn nhân thứ hai của Hoa Thúy đã dừng lại sau 10 năm gắn bó.