'Nomadland' thắng lớn giải BAFTA

Hạng mục phim Anh hay nhất và kịch bản gốc xuất sắc vinh danh phim Promising young woman. Giải nam diễn viên chính xuất sắc được trao cho diễn viên gạo cội Anthony Hopkins qua vai người đàn ông mắc chứng mất trí nhớ trong The Father . Phim này còn đoạt thêm giải kịch bản chuyển thể hay nhất. Ở hạng mục nam/nữ diễn viên phụ xuất sắc, Daniel Kaluuya (phim Judas and the Black Messian) và Youn Yuh Jung (phim Minari) lần lượt được xướng tên. Soul đoạt giải phim hoạt hình hay nhất. Lý An (đạo diễn các phim Brokeback Mountain, Life of Pi) nhận giải thưởng thành tựu trọn đời vì những cống hiến của ông cho điện ảnh.