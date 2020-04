NSND Bạch Tuyết làm dự án cải lương phòng chống Covid-19

Bà đã sáng tác và cùng nhiều nghệ sĩ trẻ thể hiện các clip cải lương cổ vũ lực lượng y bác sĩ, nâng cao ý thức của mọi người trong mùa dịch, đúng tinh thần “cải lương đi liền với hơi thở của thời đại”. Nhiều video clip đã được tung ra như: MV Sài Gòn mùa này quá dễ thương do NSND Bạch Tuyết sáng tác, bài vọng cổ Nỗi lo chung do nghệ sĩ Điền Trung viết lời với sự tham gia của các nghệ sĩ thuộc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang; cùng các bản ca cổ: Nếu một ngày mẹ bị cách ly, Nếu anh không về, Những đóa hoa giữa đời thường... Mới đây, cộng đồng mạng còn rầm rộ chia sẻ bản cover ca khúc Tomorrow (Ngày mai) của ca nhạc sĩ Vũ Cát Tường do NSND Bạch Tuyết chuyển thể cải lương.