NSND Minh Vương quyên góp giúp nghệ sĩ Hề Sa đang nằm viện

NSND Minh Vương đã chia sẻ cùng Thanh Niên xung quanh việc giúp đồng nghiệp trong lúc ngặt nghèo.

* Thưa NSND Minh Vương, được biết ông và nhóm bạn nghệ sĩ ngày xưa thường uống cà phê với nhau mỗi sáng thứ bảy, và cũng từ đó mà lan truyền tin tức cho nhau để kịp thời giúp đỡ những nghệ sĩ đang gặp khó khăn?

- NSND Minh Vương: Thế hệ chúng tôi hay nhắc chuyện ngày xưa, ngồi với nhau thì phù hợp nhất, chứ thế hệ sau họ có những kỷ niệm khác với mình. Chúng tôi nhắn tin cho nhau địa điểm nào rồi cứ vậy mà hẹn ra, vừa ăn sáng, uống cà phê vừa nói chuyện tâm tình. Ai bận thì vắng, còn hôm nào rảnh thì đi. Nhiều người đã “vắng mặt” vĩnh viễn. Còn lại bao nhiêu gương mặt cũ là quý bấy nhiêu, thời gian không từ một ai, nên trân trọng những ngày hiện tại.

* Cũng từ nhóm bạn này mà ông biết tin về nghệ sĩ hài Hề Sa?

- Đúng vậy. Nghe mọi người nói Hề Sa nằm bệnh viện yếu lắm, sợ không qua khỏi. Anh ấy lại ở nhà mướn trong con hẻm sau lưng rạp Quốc Thanh (TP.HCM). Tôi nghe vậy bèn gọi cho nhà báo Thanh Hiệp, xem có chỗ nào để hỗ trợ hậu sự trong tình huống xấu nhất hay không. Mặt khác, tôi gọi lên nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương nhờ họ hỗ trợ. Sau đó vận động anh em mỗi người gom góp một ít để gửi vô bệnh viện cho Hề Sa. Nhóm tụi tôi vẫn thường quyên góp như vậy khi nghe có bạn bè nào gặp khó khăn. Chuyện bình thường mà.

* Ông có hát chung với Hề Sa hay không? Và ông thấy Hề Sa thế nào?

- Có chứ. Trước và sau 1975 đều có hát chung. Tuy không ở cùng một đoàn nhưng thỉnh thoảng đi show thì người ta xếp tuồng chúng tôi hát chung, hoặc hát trích đoạn, ca cổ gì đó. Hề Sa hiền lắm, anh ấy diễn hài có duyên, tánh tình lại dễ thương, đồng nghiệp đều yêu mến. Anh ấy cũng một thời lừng lẫy đó chớ, lương cao ngất ngưởng, nhà lầu xe hơi như ai. Nhưng rồi cuộc đời đưa đẩy. Đâu ai biết trước được điều gì…

Nghệ sĩ hài Hề Sa lừng lẫy một thời ẢNH: T.L

* Đồng nghiệp đùm bọc, giúp đỡ nhau trong lúc nguy nan thế này, thật là tình nghệ sĩ đáng quý...

- Nghệ sĩ đi cứu trợ người khác còn được, không lẽ không giúp đỡ cho đồng nghiệp. Thật ra chúng tôi cũng không giàu có lắm đâu, mỗi lần quyên góp cũng chỉ vừa phải, nhưng nhất quyết không bỏ rơi nhau, ai có bao nhiêu thì cho bấy nhiêu, ít nhiều gì cũng quý, chứng tỏ cái tình của mình.

NSND Kim Cương (bìa trái) và NSND Lệ Thủy (bìa phải) chúc mừng nghệ sĩ Minh Vương và nghệ sĩ Thanh Tuấn được phong danh hiệu NSND vào năm 2019 ẢNH: H.K

* Từ những hoàn cảnh này, ông suy nghĩ gì về nghề hát cải lương, có vẻ như không dễ sống?

- Nghề nào cũng có người may kẻ rủi chứ không riêng cải lương. Ngay ở thời hoàng kim của cải lương, nhiều nghệ sĩ vẫn sống khó khăn bên cạnh những nghệ sĩ nổi tiếng, giàu có. Nhưng dù sao, khi hưng thịnh thì người ta vẫn dễ chịu hơn vì có show để diễn thường xuyên. Giờ cải lương đã ít mở màn, nghệ sĩ tất nhiên càng khốn khó, nhất là thế hệ lão thành như Hề Sa. Tôi không thể nào lý giải được điều này, chỉ biết nói câu “duyên số” như ông bà mình hay nói. Thôi thì ai may mắn hơn giúp đỡ người kém may mắn, coi như đền ơn nghiệp Tổ.

Và tôi còn tổ chức Giỗ Tổ để những anh em không còn đoàn nào nương tựa, hoặc những anh em làm nghề tự do đến cúng. Nhiều gánh hát đã rã bảng hiệu, anh em thấy mình bơ vơ lạc lõng, thương lắm. Giờ về chung nhau cúng Tổ thấy lòng ấm áp như hồi còn “ngôi nhà” đi hát. Có năm tôi làm ở Trung tâm văn hóa Quận 5 (TP.HCM), có năm làm ở một địa chỉ nào đó thuê rộng rộng một tí cho mọi người thoải mái. Anh em ngồi bên nhau tha hồ hàn huyên tâm sự.

* Cảm ơn NSND Minh Vương. Mong ông tiếp tục hỗ trợ bạn bè, đem lại những niềm vui cho đồng nghiệp.