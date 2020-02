NSƯT Chí Trung: 'Đến khi ly thân, tôi vẫn còn rất yêu Ngọc Huyền'

NSƯT Chí Trung cho biết lý do anh không muốn chia sẻ không phải vì sợ đúng hay sai mà đơn giản vì anh không muốn gợi lại nỗi đau cho người thân và người từng thân của mình. “Táo Giao thông” tâm sự rằng người ta thường nói sau sức khỏe là gia đình để tìm thấy sự an yên, nhưng anh không còn gia đình để buồn hay vui. Theo lời Chí Trung, anh và Ngọc Huyền đã ly thân từ năm 2016 và đến cuối năm 2018 thì ly hôn trong bình an và văn minh. Sau khi thông tin đến với công chúng, rất nhiều khán giả thắc mắc về lý do cả hai bỏ nhau. Nam nghệ sĩ nói rằng “đến một nửa thế giới người ta bỏ nhau thì sao lại hỏi chúng tôi như vậy?".