Nữ ca sĩ xinh đẹp kiếm gần 2 tỉ đồng mỗi tháng với kênh YouTube riêng

Trong video ngắn giới thiệu tập mới nhất show Happy Together mùa 4, Solar (nhóm Mamamoo) gây chú ý khi không ngần ngại chia sẻ về thu nhập từ kênh YouTube cá nhân. Cô cho biết: "Ở thời điểm cao nhất, tôi có thể kiếm được 100 triệu won (gần 2 tỉ đồng) mỗi tháng".

Chia sẻ trên của nữ ca sĩ khiến dàn khách mời chương trình ngỡ ngàng. Sau khi xem xong clip, khán giả cũng bất ngờ trước số tiền khủng mà Solar thu về qua kênh này. Đặc biệt, kênh YouTube của cô chỉ mới mở ra chưa được 9 tháng. Do đó, nhiều người xem đang rất tò mò cũng như mong chờ tập mới Happy Together chiếu vào tối 14.11 để nghe thêm nhiều tiết lộ của cô về kênh YouTube riêng.

Nữ ca sĩ bật mí số tiền khủng kiếm được từ kênh YouTube trên sóng truyền hình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH KBS

Được biết, kênh YouTube của Solar có tên Solarsido. Video đầu tiên được "lên sóng" vào ngày 16.2.2019. Trên kênh của mình, cô thường cập nhật clip về cuộc sống cá nhân, công việc ca hát, cover ca khúc, chế độ tập luyện, phong cách trang điểm, tương tác với fan... Solarsido được đánh giá là có những video sáng tạo và mang tính giải trí cao.

Chưa đầy 9 tháng, kênh này đã đạt được 1 triệu lượt theo dõi. Hồi đầu tháng 11 này, Solar hào hứng đăng tải clip khoe nút vàng YouTube. Có thể nói, bên cạnh sự nghiệp hát hò thì kênh YouTube Solarsido đã giúp giọng ca sinh năm 1991 có được số dư tài khoản đáng kể.

Solar là trưởng nhóm nhạc nữ Mamamoo tài năng gồm 4 thành viên. Nhóm nổi tiếng với khả năng thanh nhạc tốt và những màn trình diễn chất lượng, bốc lửa. Mamamoo có các hit đình đám như Um oh ah yeh, You're the best, Starry night, Gogobebe, Decalcomanie, Egotistic... Nhóm sẽ tung album mới mang tên Reality in Black vào chiều 14.11.

Hiện việc nghệ sĩ mở kênh YouTube đang là trở thành trào lưu tại Hàn Quốc. Không ít sao đạt được lượng theo dõi và ủng hộ cao như Baekhyun (EXO), Chen (EXO), Heechul (Super Junior), Yun Hyeong (iKON), Chan Woo (iKON), Jae Joong (JYJ), Shin Se Kyung...