Nữ chính 'Ant Man' Evangeline Lilly từ chối cách ly tại gia

"Tôi đang sống với bố - người mắc bệnh bạch cầu giai đoạn bốn. Hiện tại tôi cũng bị suy giảm hệ miễn dịch. Tôi đã có hai đứa con. Một số người coi trọng cuộc sống của họ hơn tự do, một số khác coi trọng tự do hơn cuộc sống của họ. Mỗi người đều có lựa chọn riêng cho mình", diễn viên Ant-Man viết. Phát ngôn của cô đã tạo ra các luồng quan điểm khác nhau nhưng hầu hết đều chỉ trích Evangeline. "Thật vô trách nhiệm. Bạn cùng các con có thể trở thành người mang mầm bệnh và truyền cho những người yếu hơn khiến họ chết vì căn bệnh này đấy", ''Tôi thực sự thất vọng khi đọc cái này. Bạn định giá tự do của bản thân cao hơn cuộc sống của những người khác. Không ai cướp đi tự do của bạn cả!'', ''Đã luôn theo dõi bạn nhưng lần này tôi quá thất vọng. Quá ích kỷ và thiếu trách nhiệm với cuộc sống của những người xung quanh''... là những bình luận nhận được nhiều lượt thích dưới bài đăng của Evangeline Lilly.