Hollywood đối mặt nguy cơ lỗ 20 tỉ USD

Báo cáo này bao gồm lĩnh vực như phim chiếu rạp, các chương trình truyền hình ở Hollywood. Trong số đó, với các bộ phim đã định sẵn ngày ra rạp nhưng sau đó phải hoãn như Mulan (vô thời hạn), James Bond: No time to die (dời từ tháng 4 đến tháng 11), A Quiet Place 2 (vô thời hạn), Fast and Furious 9 (dời sang năm 2021)... thì việc dịch Covid-19 kéo dài sẽ khiến các nhà đầu tư càng lỗ nặng. Đơn cử như trường hợp của No time to die, một trong những hãng sản xuất phim là MGM tiết lộ đã phải chịu lỗ từ 30 - 50 triệu USD (khoảng 700 tỉ - hơn 1.160 tỉ đồng) khi quyết định dời lịch phát hành 7 tháng.

Nếu nhìn vào các tác phẩm đang trong giai đoạn sản xuất, câu chuyện thua lỗ càng ảm đạm hơn. Ngày 13.3 (giờ địa phương), Hollywood Reporter , Variety đồng loạt đưa tin nhiều dự án điện ảnh như phim siêu anh hùng Marvel là Shang-Chi and the legend of the Ten Rings, phim Little Mermaid bản người đóng phải dừng ghi hình. Với hai dự án trên của Disney, cứ mỗi ngày đoàn phim dừng quay thì hãng lại chịu lỗ mỗi tác phẩm từ 300.000 - 350.000 USD. Còn với Hãng Warner Bros., kể từ khi tài tử Tom Hanks và vợ là Rita Wilson dương tính với Covid-19 (đang được cách ly điều trị ở Úc), một đơn vị sản xuất của dự án mới nhất của hãng đã dừng lại, lập tức hãng này vận động các đơn vị khác chuẩn bị “lăn bánh” để tránh việc bị lỗ nặng nề.