Đạo diễn bom tấn 'Shang-Chi' của Marvel tự cách ly vì Covid-19

Ngày 12.3 (giờ Mỹ), thông tin đạo diễn Destin Daniel Cretton, người chỉ đạo dự án bom tấn mới nhất của Marvel là Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings tự cách ly vì dịch Covid-19 được tờ Hollywood Reporter xác nhận. Nguyên nhân khiến cho nhà làm phim sinh năm 1978 tự cách ly tại nhà là do ông vừa có một đứa con chào đời, ông không muốn nơi phim trường đông đúc khiến ông có nguy cơ mắc bệnh và sẽ ảnh hưởng đến con nhỏ.