Nữ chính ‘Thế giới hôn nhân’ Kim Hee Ae khoe dáng quyến rũ trên tạp chí

Trong loạt ảnh trên bìa và trang trong tạp chí Elle số mới nhất, Kim Hee Ae để lại ấn tượng mạnh qua những thiết kế thanh lịch nhưng có những đường cắt xẻ táo bạo. Trong bộ váy đen hở lưng quý phái và trang phục dạ hội màu vàng trang nhã, cô tự tin khoe vóc dáng với đường cong gợi cảm, vai thon gầy quyến rũ và gương mặt trẻ trung.

Còn khi diện lên bộ vest trắng cá tính, người đẹp mang đến cảm giác mạnh mẽ và quyến rũ, giống nhân vật Ji Sun Woo mà cô thể hiện trong Thế giới hôn nhân ( The World of the Married ) mới kết thúc cách đây không lâu.