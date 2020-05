Nữ diễn viên gốc Việt trong siêu phẩm 'Artemis Fowl' sắp ra mắt của Hollywood

Có vị thế tại Hollywood vừa là một khao khát nghề nghiệp vừa là một thách thức không nhỏ đối với bất cứ diễn viên nào. Những tên tuổi người Việt khẳng định được điều ấy tại kinh đô điện ảnh chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trường hợp của Hồng Châu là hi hữu. Được đóng chung với các sao hạng A thế giới như Matt Damon, Nicole Kidman và Reese Witherspoon, được đề cử giải Quả cầu vàng, thậm chí được kết nạp làm thành viên Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ..., từng ấy cũng đủ chứng tỏ nữ diễn viên trẻ Hồng Châu thực sự là một ngôi sao Việt thành đạt trong nghiệp diễn.

Hồng Châu, cô gái gốc Việt người từng được đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của Quả cầu vàng năm 2018 cho vai diễn trong Downsizing cùng Matt Damon Ảnh: Paramount Pictures

Trước khi được Hollywood biết đến trong Downsizing đóng cạnh Matt Damon, cô gái gốc Việt đã xuất hiện trên nhiều phim truyền hình Mỹ. Có cha mẹ là những thuyền nhân Việt đến Mỹ, Hồng Châu ra đời tại trại tập trung ở Thái Lan. Sau đó cả gia đình cô được một gia đình người Việt ở New Orleans, Louisiana bảo lãnh. Lớn lên, Châu theo học khoa diễn xuất tại Đại học Boston theo ý bố mẹ rồi theo luôn nghiệp điện ảnh. Thạo tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ và giữ tiếng Việt khi sống cùng cha mẹ, Hồng Châu vào nghề bằng cách tham gia một số phim tài liệu. Cô đến New York đăng ký học thêm diễn xuất trước khi chính thức nhận vai cho phim truyền hình và phim nhựa từ năm 2006.

Một trong những vai chính đầu tiên của Hồng Châu là xuất hiện trong loạt phim truyền hình Mỹ Treme (2010 - 2013), được quay chính ở New Orleans. Tuy nhiên, vai diễn phim màn bạc đầu tiên của cô lại là trong Người thừa kế (2014). Từ đó trở đi, cô tiếp tục xuất hiện trong serie truyền hình HBO Big Little Lies bên cạnh các sao Hollywood như Nicole Kidman và Reese Witherspoon. Với Downsizing (2017), diễn xuất của Hồng Châu, tuy chỉ là vai phụ nhưng lại được giới phê bình đánh giá cao đem lại cho cô một số giải thưởng danh giá, thậm chí còn được coi là ứng viên tiềm năng cho giải Oscar hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 90, nhưng cuối cùng lại không có trong danh sách. Cây bút Andrea Mandell của tờ USA Today hậm hực thay cho cô khi viết: "Hồng Châu đã bị đánh cắp... một đề cử mà lý do chỉ vì cô ấy là người tị nạn Việt Nam, là dân châu Á nhập cư cùng vốn tiếng Anh nặng ngữ điệu tiếng Việt". Một vài nhà phê bình khác lại cho rằng nhân vật Trần Ngọc Lan do Hồng Châu thủ vai là một dạng "rập khuôn người châu Á" vì kiểu tiếng Anh bập bẹ mà cô diễn trong phim. Tuy nhiên, Hồng Châu lại xem nhân vật của cô "rất đa diện, phức tạp và hình ảnh nhân vật được dàn dựng rất hay".

Nữ diễn viên gốc Việt Hồng Châu vào vai một cô tiên đội lốt bà lão trong siêu phẩm mới Artemis Fowl của Disney Ảnh: Shutterstock

Sau Downsizing, Hồng Châu xuất hiện với vai trò khách mời trong một số phim truyền hình khác nhưng theo một sự chọn lựa không giống như nhiều diễn viên trẻ khác. Trong khi họ tích lũy nhiều vai diễn trên phim truyền hình thì Hồng Châu lại chọn lựa cộng tác với các show TV được đánh giá cao. Năm 2019 Hồng Châu có vai chính đầu tiên trong Driveways and American Woman, kế tiếp được Disney chấm cho vai nàng tiên kỳ dị trong tác phẩm giả tưởng Artemis Fowl.

Thật sự, do bối cảnh xuất thân đặc biệt của mình, hồi bé Hồng Châu không bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một diễn viên Hollywood. Tính tình vốn nhút nhát trước đám đông nên chính quyết định lựa chọn theo học các lớp diễn xuất đã giúp Hồng Châu tìm cách đưa mình ra khỏi vỏ bọc, từ đó dẫn đến sự mạnh dạn đăng ký các buổi casting phim. Ngay cả với Downsizing, ở Hồng Châu vẫn có gì đó mang tính ngẫu hứng. Trước khi đi thử vai, cô đọc kịch bản vì ưa thích và vì là fan của đạo diễn phim này chứ không thuần mục đích để được nhận vai. Thế nên cô rất bất ngờ khi đạo diễn Payne lại có sẵn một vai phụ nữ châu Á trong kịch bản, nhân vật Ngọc Lan được cô ngưỡng mộ và cuối cùng lại dành cho cô.

Bây giờ là với Artemis Fowl, được đạo diễn bởi Kenneth Branagh, kể về hành trình một cậu nhóc 12 tuổi tên là Artemis tìm kiếm người cha mất tích của mình. Nữ diễn viên gốc Việt Hồng Châu vào vai một cô tiên đội lốt bà lão. Disney luôn là bệ phóng cho các diễn viên thành sao. Dù đã ở tuổi tứ tuần, đà bật ấy có vẻ đã giảm tác dụng chút ít, nhưng chí ít Hồng Châu đã ghi được dấu ấn của mình ở Hollywood.