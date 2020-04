Nữ diễn viên Hàn Quốc bị chị họ tố ngoại tình với anh rể

Theo Sports Kyunghyang, người chị họ (viết tắt là C) đã vô cùng bức xúc và quyết định tiếp nhận cuộc phỏng vấn độc quyền để chỉ ra cô em nổi tiếng đã phá vỡ hạnh phúc gia đình mình. C cho biết nữ diễn viên A ngoại tình với chồng của cô (gọi tắt là B) và cả hai còn đi mua nhà ở cùng nhau. Nam chính trong câu chuyện này là một bác sĩ nay đã 44 tuổi, còn “tuesday” thì đang là một minh tinh xây dựng hình tượng trong sáng, ngây thơ lúc tham gia chương trình Love Naggers 3 của KBS Joy.

Trong cuộc trò chuyện với Sports Kyunghyang, người chị họ bày tỏ nỗi đau đớn khi bị hai người thân trong gia đình lừa gạt. Cô nói: “Tôi rất tuyệt vọng và muốn chết. Mọi thứ cứ như là mơ vậy. Tôi muốn giữ gia đình mình và không muốn mọi thứ tan vỡ vì một sự cố không đáng có thế này. Ông xã tôi không phải là người xấu. Dù chồng tôi có làm điều gì vô lý đại loại thế, nhưng tôi vẫn muốn tin anh và mong bảo vệ gia đình mình. Tôi nghĩ anh ấy đã bị ả kia lừa dối và tiếp cận có mục đích”.

C mất chồng sau khi giúp đỡ em họ A kiếm việc làm bên cạnh ông xã ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER

C tức giận bổ sung: “Tôi đã nghi ngờ từ năm 2018, nhưng mãi đến năm 2019 mới phát hiện ra điều kỳ lạ. Lúc đó, tôi không chắc chắn lắm vì còn tự nhủ đó không phải là sự thật do cô ta là người nhà mình mà. Tôi giờ vẫn không tin nổi là cô ả lừa dối và đưa gia đình tôi ra làm trò cười trong suốt hơn một năm qua, khiến chúng tôi đau đớn”.

C cũng khẳng định mối quan hệ chị em họ đã chính thức chấm dứt bởi hành động “giật chồng” của A. C nhấn mạnh: “Lý do tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này là vì hai kẻ phạm tội đó cần phải quay lại thực tế và chịu trách nhiệm cho hành động của họ”. Đồng thời, cô chị họ này còn cho hay bản thân vẫn còn rất sốc, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với tổ ấm hạnh phúc của mình. Cô bổ sung: “Tôi sẽ làm tất cả vì đứa con trai tàn tật và để bảo vệ gia đình mình”.

Chương trình Love Naggers 3 lao đao vì lùm xùm nữ diễn viên chen chân vào gia đình chị họ ẢNH: POSTER SHOW

Chi tiết về vụ dan díu đáng lên án này cũng được truyền thông Hàn Quốc cập nhật liên tục. Đáng chú ý, C là người đã vô tình chủ động “giúp” A đến bên chồng mình khi nhờ anh tìm việc cho em họ, do thấy thu nhập làm diễn viên của em họ quá ít và không ổn định. Kết quả, A được làm trong bệnh viện mới của chồng chị họ ở tỉnh Gangwon, hưởng mức lương 2 triệu won/tháng (hơn 38 triệu đồng) và khiến gia đình chị họ xáo trộn.

Ông chồng B bắt đầu về nhà muộn và thẻ của anh cũng để nữ diễn viên “tiểu tam” mua sắm. Sau khi tìm hiểu, C nhanh chóng yêu cầu A nghỉ việc cũng như tránh xa chồng mình. C còn kêu gọi dì và mẹ khuyên em họ dừng lại, nhưng A cắt đứt mọi liên lạc với gia đình và bất chấp tất cả sống với chồng chị họ. Cặp đôi này còn được trông thấy tại một khách sạn ở Seoul. B cũng không còn về nhà với vợ con, C thì phải nuôi con trai tàn tật một mình.

Geum Chae Eun giữ im lặng trước nghi vấn cướp chồng chị họ ẢNH: INSTAGRAM NV

Hiện người chị họ C dự định đệ đơn kiện A vì phá hoại gia đình của cô. Trong khi đó, đội ngũ sản xuất Love Naggers 3 của KBS lên tiếng giải thích đang kiểm tra sự thật về tin tức trên. Phần bình luận trên kênh YouTube của Love Naggers 3 đã bị khóa do lượng bình luận chỉ trích quá nhiều, còn tài khoản instagram của “con giáp thứ 13” A chuyển sang chế độ riêng tư.