Nữ diễn viên Việt gây chú ý vì giống với 'thánh nữ' Maria Ozawa

Mới đây, Hương Giang bị diễn viên Trà My chê bai nhan sắc và diễn xuất trong bộ phim Cô gái nhà người ta. Dù Trà My không chỉ đích danh nhưng qua những chia sẻ về bộ phim, câu chuyện của hai nhân vật, khán giả có thể đoán người cô nói đến là "cô Mận". "Và sau đây là câu chuyện: chàng trai bị ung thư, chuẩn bị toi, cô bạn gái kè kè bên cạnh chăm sóc. Cô này có đặc điểm mình rất ấn tượng đó là đã đi sửa mắt hai mí, nhưng có lẽ bác sĩ tay nghề kém hay sao mà mí cô ấy bị to quá, lại hơi sưng và mắt cô ta bị lòi lòng trắng ra nhiều nên trông lúc nào cũng như muốn đi dọa ma người ta! Hoặc có thể mới phẫu thuật chưa kịp lành đã phải đi đóng phim. Nhưng dù sao cô cũng nên tôn trọng khán giả tí chứ? Kể cả là khán giả chỉ lướt qua màn hình như mình, nhìn đôi mắt của cô mà tôi chỉ muốn đêm nằm mơ ác mộng", Trà My viết

Ảnh: FBNV/NVCC