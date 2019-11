Nữ diễn viên xinh đẹp Nhật Bản bị bắt vì tàng trữ chất cấm

Japantimes cho hay Erika Sawajiri bị bắt ngay tại nhà riêng ở Meguro (Tokyo, Nhật Bản) vì nghi tàng trữ ma túy bất hợp pháp. Khi bị bắt, chính cô cũng thừa nhận số chất cấm đó là của mình. Phía cảnh sát thành phố Tokyo xác nhận tin tức trên và cho biết nữ diễn đã bị cách ly để phục vụ điều tra . Số lượng ma túy và các chi tiết khác liên quan về vụ việc vẫn chưa được tiết lộ thêm. Hiện cảnh sát đang tìm hiểu cách thức cô mua ma túy.

Thông tin Erika Sawajiri bị bắt vì sở hữu ma túy khiến dư luận Nhật Bản rất sốc. Tại đất nước mặt trời mọc, cô là nữ diễn viên nổi tiếng và có gia tài phim truyền hình lẫn điện ảnh chất lượng. Kể từ khi ra mắt vào năm 2004, người đẹp 33 tuổi để lại dấu ấn qua các phim 1 Litre of Tears, Shinjuku Swan, Closed Note, Pacchigi!, Helter Skelter…

Cũng trong năm 2004, Erika Sawajiri được biết đến với vai diễn cô gái dân tộc Hàn Quốc sống ở Nhật Bản trong phim Pacchigi! (We Shall Overcome Someday hay còn gọi Break Through!) do Kazuyuki Izutsu đạo diễn. Với màn thể hiện trong phim này, cô được nhận giải thưởng Newcomer of the year của Japanese Academy Awards, Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất của Hochi Films Awards.

Người hâm mộ ngỡ ngàng trước thông tin Erika Sawajiri tàng trữ ma túy ẢNH: NHK

Đặc biệt, đến năm 2005, vai diễn Aya Ikeuchi đáng thương, mắc chứng bệnh Spinocerebellar Degeneration (Thoái hóa tiểu não) trong phim 1 Litre of Tears (Một lít nước mắt) từng giúp Erika Sawajiri nhận được nhiều tình cảm từ khán giả quốc tế . Tại Việt Nam, tác phẩm cũng tạo nên cơn sốt không nhỏ khi phát sóng hồi năm 2012.

Trước khi bị bắt, Erika Sawajiri đã nhận lời tham gia phim truyền hình lịch sử Kirin ga kuru (The Giraffe is Coming) của đài NHK. Tuy nhiên, nhiều khả năng cô sẽ bị thay thế bởi scandal tàng trữ chất cấm lần này. Thậm chí, truyền thông Nhật Bản còn nhận định nữ diễn viên có thể phải sớm "về hưu" vì bê bối đời tư nghiêm trọng.