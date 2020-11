‘Nữ hoàng J-pop’ Koda Kumi tung tour diễn kỷ niệm 20 năm ca hát

Do đại dịch Covid-19 , số lượng và địa điểm biểu diễn trong tour diễn kỷ niệm 20 năm ca hát của “Nữ hoàng J-pop” bị hạn chế. Theo trang Japan Music Network, Koda Kumi sẽ có tổng cộng 4 buổi biểu diễn ở 2 khung giờ là 13 giờ và 19 giờ trong ngày 5 và 6.12 (giờ địa phương) tại sân vận động quốc gia Yoyogi (Tokyo, Nhật Bản).

Những người tham dự được yêu cầu đeo khẩu trang, đo nhiệt độ, rửa tay sát khuẩn, phân luồng ra vào và ghế ngồi cũng được sắp xếp tuân thủ quy định phòng dịch của chính phủ Nhật Bản. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng có thể mua vé để xem buổi hòa nhạc trực tuyến. Nhân viên rút ngắn thời gian chuẩn bị, giảm số lượng người biểu diễn, hỗ trợ để ngăn ngừa lây nhiễm dịch bệnh. Theo kế hoạch, những bài hát Koda Kumi trình bày bao gồm Take Back (đĩa đơn đầu tay phát hành vào tháng 12.2000), XXKK, Dance In The Rain, Moon Crying, Hands, Bridget Song, Through the Sky, Lucky Star, Ultraviolet…

Ca khúc XXKK ra mắt vào đầu tháng 9 năm nay trên YouYube. Trong MV, Koda Kumi hóa thân thành nữ hoàng, trình diễn những điệu nhảy mạnh mẽ thể hiện sức mạnh và sự tự tin. Tên bài hát có liên quan đến con số 20 bằng chữ số La Mã, vì năm nay đánh dấu kỷ niệm 20 năm hoạt động nghệ thuật của “họa mi” quyến rũ nhất xứ hoa anh đào. XXKK cũng nằm trong album mang tên My Name Is… phát hành ngày 11.9. Mới đây vào đầu tháng 11, Koda Kumi ra mắt MV mới lấy cảm hứng từ bộ manga Urusei Yatsura (tựa Việt là Lum), xoay quanh hai nhân vật Lum (thuộc hành tinh Quỷ có ý định xâm lược trái đất ) và Ataru (nam sinh khá vụng về và hậu đậu).

Sản phẩm âm nhạc của tân binh Hàn Quốc æspa có cùng ý tưởng với Koda Kumi?

, trải lòng sau 20 năm tham gia ca hát. Trong khi đó, trang Arama Japan đưa tin công ty Theo trang Livedoor News, nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm ca hát, Koda Kumi dự kiến phát hành hai mini album angeL và MonsteR vào ngày 2.12. Cuối tháng 10, Koda Kumi phát hành video teaser cho bản ballad nhiều cung bậc cảm xúc mang tên Run, một trong các ca khúc của mini album angeLtrải lòng sau 20 năm tham gia ca hát. Trong khi đó, trang Arama Japan đưa tin công ty giải trí SM Entertainment (Hàn Quốc) ngày 8.11 đăng tải một đoạn clip nhá hàng teaser cá nhân cho thành viên Ning Ning của nhóm nhạc nữ sắp ra mắt là æspa, có giai điệu khá giống với Run nhưng tiết tấu nhanh hơn. Hiện chưa bên nào lên tiếng về thông tin này.

Koda Kumi vừa mừng sinh nhật vào ngày 13.11 Ảnh: Instagram nhân vật Nữ ca sĩ Koda Kumi vừa mừng sinh nhật vào ngày 13.11. Sinh năm 1982, cô được truyền thông gọi là “Nữ hoàng J-pop” hay Christina Aguilera của Nhật Bản. Cô gia nhập làng giải trí Nhật Bản năm 2000 với đĩa đơn đầu tay Take Back. Năm 2003, bài hát Real Emotion/1000 no kotoba được chọn làm nhạc nền cho Nữ ca sĩ Koda Kumi vừa mừng sinh nhật vào ngày 13.11. Sinh năm 1982, cô được truyền thông gọi là “Nữ hoàng J-pop” hay Christina Aguilera của Nhật Bản. Cô gia nhập làng giải trí Nhật Bản năm 2000 với đĩa đơn đầu tay Take Back. Năm 2003, bài hát Real Emotion/1000 no kotoba được chọn làm nhạc nền cho game Final Fantasy X-2. Từ đây, Koda Kumi thu hút lượng người hâm mộ đáng kể, đa phần là các game thủ.