'Nữ hoàng nhạc Pháp' từng có cát-sê 'khủng' thuộc top 10 ở Việt Nam là ai?

Ca sĩ Thanh Hoa từng là gương mặt nghệ sĩ sáng chói của sân khấu ca nhạc Việt những năm 1980-1990 và là 'bóng hồng' - nguồn cảm hứng ra đời bài hát nổi tiếng Cô bé có chiếc răng khểnh. Bên cạnh đó, cô còn được công chúng ưu ái gọi với cái tên “Nữ hoàng nhạc Pháp” vì chuyên hát nhạc Pháp và không có đối thủ thời đó. Những câu chuyện cuộc sống , nghề nghiệp... hiếm khi được Thanh Hoa nói ra trong suốt hơn 40 năm ca hát sẽ được cô hé lộ trong chương trình Đời nghệ sĩ lần này.

Ca sĩ Thanh Hoa (đội mũ) cùng MC Quỳnh Hoa và khách mời - nghệ sĩ guitar Hoàng Minh trong Đời nghệ sĩ Ảnh: JET STUDIO

Mở đầu chương trình, khán giả được lắng nghe giọng ca Thanh Hoa qua ca khúc Tuổi 13 của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Sở dĩ Thanh Hoa chọn ca khúc này để bắt đầu câu chuyện vì tuổi 13 chính là độ tuổi đẹp nhất trong ký ức của cô. Theo đó, vào năm 11 tuổi Thanh Hoa được nhạc sĩ Tuấn Thành chọn vào nhóm nhạc thiếu nhi Tuổi hồng gồm 7 thành viên để giảng dạy. Sau thời gian 3 năm đào tạo, Thanh Hoa gây được tiếng vang khi đoạt giải đặc biệt trong cuộc thi Tiếng hát những người cầm súng và giải B tại cuộc thi âm nhạc của Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM. Đồng thời, Thanh Hoa còn được các nhiếp ảnh gia chọn làm gương mặt trang bìa cho nhiều tạp chí và chụp ảnh lịch hằng năm.

“Nữ hoàng nhạc Pháp” Thanh Hoa nổi tiếng trên các sân khấu nhạc Việt thập niên 1990 Ảnh: NSCC

Khi tên tuổi ngày một đi lên, Thanh Hoa còn có ý định “lấn sân” sang lĩnh vực điện ảnh khi nhận được lời mời tham gia bộ phim Bí mật thành phố cấm. Tuy nhiên, cô vẫn kiên định theo đuổi đam mê trở thành ca sĩ và dành trọn thời gian cho âm nhạc. Bởi lẽ cô không muốn phụ công ơn dìu dắt và tâm huyết đào tạo của người thầy đầu tiên là nhạc sĩ Tuấn Thành: “Nhờ có thầy mới có một “Nữ hoàng nhạc Pháp” Thanh Hoa như ngày hôm nay”.

Một buổi tối chạy đến 11 show

Vào cuối năm học cấp 3, Thanh Hoa trúng tuyển vào một nhóm cộng tác viên ca sĩ thường trực cho Đài Truyền hình TP.HCM và sắp có chuyến lưu diễn xuyên Việt trong vòng 2 tháng. Thời điểm ấy, cô phải đánh đổi giữa việc học và đam mê ca hát. Thanh Hoa quyết định rời ghế nhà trường để đi lưu diễn. Điều này đã để lại nhiều tiếc nuối cho thầy cô vì thực lực của Thanh Hoa có thể vào được những trường đại học danh giá bởi cô có học lực thuộc loại giỏi trong 10 năm liền. Tuy nhiên, “Nữ hoàng nhạc Pháp” cho biết ngay từ khi 11 tuổi, cô đã quyết tâm trở thành một ca sĩ nổi tiếng nên việc đánh đổi để lựa chọn theo đuổi nghệ thuật thay vì thi đại học đã giúp Thanh Hoa có được thành công như bây giờ.

“Nữ hoàng nhạc Pháp” Thanh Hoa tiết lộ cô từng bỏ thi đại học để đi lưu diễn xuyên Việt vì quá đam mê ca hát Ảnh: JET STUDIO

Thanh Hoa chia sẻ vào những năm 1990, khi tên tuổi của cô phủ sóng khắp các sân khấu ca nhạc lớn nhỏ khắp Việt Nam thì cô được xem là một trong 10 ca sĩ có mức cát-sê cao nhất Việt Nam thời điểm ấy, cùng với lứa ca sĩ ngôi sao: Ngọc Ánh, Phương Thảo, Thu Hà, Hồng Hạnh... Trung bình một đêm nữ ca sĩ có thể chạy show tại 7 hoặc 8 tụ điểm, cao điểm dịp lễ tết là 11 show trong một buổi tối. Với thu nhập “khủng”, Thanh Hoa còn dùng tiền ấy để đầu tư vào bất động sản và kinh doanh thêm quán cà phê nhỏ.

Dành trọn thanh xuân với 3 mối tình

Không chỉ đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, Thanh Hoa còn có một đời tư khá êm đềm và nói không với các scandal. Nữ ca sĩ tâm sự cô đã dành trọn cả thanh xuân để yêu. Một mối tình đầu 4 năm khi mới 16 tuổi với ca, nhạc sĩ Hiền Năng. Cặp đôi Thanh Hoa - Hiền Năng lúc ấy được đánh giá là đẹp đôi hàng đầu showbiz Việt.

Tiếp đó, cô có hai lần tiến tới hôn nhân, một cuộc kéo dài 7 năm và cuộc khác dài 23 năm. Thanh Hoa nói rằng: “Đối với nghệ sĩ, tình yêu kéo dài 10 năm đã là tạm ổn và đáng quý”. Vì thế, cô cảm thấy vô cùng mãn nguyện và không hề hối tiếc với cuộc hôn nhân 23 năm này. Dù hiện tại, Thanh Hoa và chồng đã chia tay được một năm, nhưng cả hai vẫn dành cho nhau sự tôn trọng, trân quý nhất định và cùng nhau chăm sóc, quan tâm tới con gái.

Bên cạnh những tâm sự đầy cảm xúc, ca sĩ Thanh Hoa còn đem tới cho khán giả một loạt các ca khúc đình đám nhiều hoài niệm về một thời thanh xuân như: Nắng xuân, Ôi cuộc sống mến thương, Một thời để yêu, You’re still the one, Cho người tình lỡ…

Thanh Hoa luôn được khán giả nhớ đến với hình ảnh ôm đàn guitar hát nhạc tình lãng mạn Ảnh: JET STUDIO