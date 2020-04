Nữ hoàng nhạc rock Ngọc Ánh khiến khán giả thích thú với kho hình thời “nổi loạn“

Trong số các giọng ca thập niên 1980 tại TP.HCM, Ngọc Ánh nổi lên như một hiện tượng lạ. Ngay từ năm 1987, người đẹp có tiếng hát rực lửa này đã được mời hát trong ban nhạc rock Đại Dương lừng lẫy ở Sài Gòn. Chị luôn nhớ như in ngày từ khu giải trí Tân Bình chuyển qua hát ở Cung Văn hóa Lao động đầu năm 1987, rồi hát cho cô Quỳnh Dao ở sân khấu tạp kỹ. Lúc biểu diễn cho ban nhạc rock Đại Dương thì được anh Vũ Ân Khoa kéo đi show 2 tháng liền, từ miền Trung ra tới Hà Nội, Quảng Ninh... đi đâu chị cũng được yêu thích.

Nữ hoàng Ngọc Ánh hát tại sân khấu Hoàn Kiếm - Hà Nội năm 1987 Ảnh: NSCC

Sau này ca sĩ Ngọc Ánh được mời về diễn thường xuyên ở sân khấu 126, TP.HCM. Thời gian này, tên tuổi Ngọc Ánh nổi như cồn nên lịch lưu diễn từ Bắc chí Nam dày đặc, với những ca khúc nổi đình nổi đám thời bấy giờ: Trị An âm vang mùa Xuân, Hoàng hôn trên đại dương, Mùa Xuân từ những giếng dầu, Hãy đàn lên, Ngọn lửa Cao nguyên, Beat it, More than I can say ..

Khoe lại những khoảnh khắc đầy kỷ niệm

Trên trang cá nhân Ngọc Ánh liên tục khoe lại những tấm hình chị chụp ở sân khấu rạp Hưng Đạo (Huế, năm 1987), hình chụp ở sân khấu Hoàn Kiếm, sân Quần Ngựa (Hà Nội, năm 1987) được mọi người vào bình luận “dễ thương quá trời quá đất”.

Ca sĩ Long Nhật nhắc lại kỷ niệm không bao giờ quên với ca sĩ xứ Quảng: “Thời gian mà chị Ngọc Ánh hát trên sân khấu nhà hát Hưng Đạo, TP.Huế cùng ban nhạc Đại Dương là lúc em với Hải Dương - bạn cùng trường Quốc Học Huế sau này hát chung đoàn Hải Đăng Nha Trang với em, liên tục đi xem và ủng hộ không bỏ một suất hát nào của chị Ánh hết. Có hôm chị diễn thêm suất ban ngày em cũng tới xem nốt luôn. U chao ơi là say mê nữ hoàng nhạc rock Ngọc Ánh với ban nhạc Đại Dương kinh hè. Quậy tung sân khấu là vậy cái lâu lâu Ngọc Ánh hát bolero Hoa sứ nhà nàng thì thôi rồi... Cả nhà hát như nín thở mà nghe, mà thường thức. Cảm giác tuyệt diệu”.

Ngọc Ánh năm 1987 tại rạp Hưng Đạo - Huế Ảnh: NSCC

Đáp lại, ca sĩ Ngọc Ánh đã cám ơn Long Nhật giúp chị hồi tưởng quãng thời gian tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu. Thật bồi hồi khi kỷ niệm chợt trở về, giọng ca xứ Huế Long Nhật còn nhắc lại việc sau này Ngọc Ánh mời anh làm MC cho liveshow đầu tiên tại Nhà hát Trưng Vương ( Đà Nẵng ) 4 đêm liền, từ đó anh trở thành đồng nghiệp của giọng ca thần tượng Ngọc Ánh cho đến tận bây giờ. “Sự thật là được làm đồng nghiệp của bà chị với em là cả niềm tự hào kính trọng yêu thương. Em yêu chị gái của em”, Long Nhật chia sẻ.

Có khán giả xem hình cũ của ca sĩ Ngọc Ánh còn không giấu được cảm xúc với thần tượng: “Ngày đó em là fan cuồng của chị. Rồi khi em hát trên sân khấu Duy Ngọc, lúc còn là sinh viên y khoa lại gặp chị, ái mộ chị lắm mà không dám tới xin chữ ký".

Ngọc Ánh nhắc lại: “Lúc đó tôi còn mi nhon và sức lực tràn trề. Thời này ca sĩ Ngọc Sơn chưa đi hát . Đến 1989 Ngọc Sơn bùng phát ở sân khấu Quận 10, rồi đến chương trình Gala 90 ở Hà Nội là Ngọc Sơn phát lên thành sao luôn".

Ca sĩ Long Nhật và thần tượng của anh, ca sĩ Ngọc Ánh Ảnh: T.L

Ngọc Ánh cũng khiến khán giả bất ngờ với bức ảnh về mái tóc khá "độc, lạ" một thời Ảnh: NSCC Mái tóc đình đám tạo style một thời của Ngọc Ánh được khán giả yêu mến và nhiều ca sĩ, nghệ sĩ bắt chước Ảnh: NSCC

Nhớ lại một thời rực cháy lửa nghề nghiệp, ca sĩ Ngọc Ánh cũng "lên sóng" những tấm hình chụp mấy kiểu tóc ngày xưa chị được khán giả yêu thích. Mái tóc đình đám tạo style mà theo chị, một thời được khán giả yêu mến và nhiều ca sĩ, nghệ sĩ bắt chước. Trong đó có mái tóc giả mà Ngọc Ánh mua ở Hàn Quốc năm 1994, được sử dụng quay hình và chụp hình rất nhiều giai đoạn đó .

Hiện nay, do đại dịch Covid-19 phải ở nhà, chưa được đi hát ở các tụ điểm nên Ngọc Ánh chỉ biết...nấu ăn và xem ti vi. Chị vừa được lên sóng chương trình Hãy nghe tôi hát với chủ đề tập 9: Nhạc sĩ Trần Tiến trên Đài Truyền hình Vĩnh Long. Nhờ chương trình này, Ngọc Ánh lại được "nổi loạn" với những ca khúc của nhạc sĩ Trần Tiến đậm phong cách rock trong trang phục Tây Nguyên. Chờ khi hết dịch ca sĩ Ngọc Ánh lại tái ngộ với khán giả yêu mến giọng ca của chị.