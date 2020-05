Nữ người mẫu Hàn Quốc bị lừa sang Philippines bán dâm?

Làng giải trí Hàn Quốc rúng động trước tin BJ Han Mi Mo gửi đơn tố cáo Byun Soo Mi lừa cô sang Philippines hoạt động mại dâm và đánh bạc phi pháp. Thông qua luật sư, cô quyết đòi lại công bằng cho mình.

Theo chia sẻ của Han Mi Mo, vào tháng 9 năm ngoái, Byun Soo Mi đã rủ cô đến Manila (Philippines) để “làm ăn”. Byun Soo Mi còn kể rằng em gái của mình đã kiếm được khoảng 1 tỉ won (gần 19 tỉ đồng) tại đây. Tin tưởng bạn bè, Han Mi Mo sang Philippines với ý nghĩ phát triển lĩnh vực làm đẹp nhưng lại được dàn xếp ngay một cuộc buôn bán thể xác với một đại diện công ty giải trí - ông B. Tuy nhiên Mi Mo kiên quyết từ chối.

Dù vậy, Han Mi Mo vẫn phải ở Philippines làm việc cho Byun Soo Mi vì khả năng tài chính không đủ để trở về nước. Từ đó, Han Mi Mo bị cưỡng ép, lạm dụng tình dục và đánh bạc dưới sự giám sát của Soo Mi. Người đẹp họ Han đã gửi cho bên công tố bằng chứng là các đoạn hội thoại giữa Byun Soo Mi và ông B.

BJ Han Mi Mo (trái) tố cáo Byun Soo Mi là tú bà núp bóng nghệ sĩ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SPORTS KHAN

Trước những lời tố cáo của Han Mi Mo, Byun Soo Mi lại chối bỏ hoàn toàn và cho hay bản thân đã giúp đỡ Han Mi Mo có công việc tốt, giới thiệu cô những người đàng hoàng. Byun Soo Mi nói: "Tôi đã mời luật sư rồi. Tôi sẽ chủ động trả lời để cho thấy mình vô tội và đang bị phỉ báng". Phía của cô còn mỉa mai câu chuyện mà Han Mi Mo kể “giống như một tiểu thuyết”.

Byun Soo Mi là một nữ nghệ sĩ làm việc lâu năm tại showbiz Hàn Quốc, nhưng chưa được nhiều người biết đến. Cô lấy nghệ danh Han Soo Hyun xuất hiện lần đầu tiên trong phim Natural Burial và góp mặt trong tác phẩm Three Summer Nights, My History of Love.

Năm 2017, Byun Soo Mi kết hôn với vận động viên cầu lông nổi tiếng Lee Yong Dae và chào đón con gái đầu lòng cùng năm. Tuy nhiên, sau 1 năm hôn nhân, họ chia tay vì lý do riêng. Hiện Byun Soo Mi khẳng định mình đang nuôi con một mình, sống tốt và làm việc rất chăm chỉ ở Philippines. Được biết, năm ngoái, Byun Soo Mi cũng từng vướng lùm xùm cưỡng ép một cô gái tầm 20 tuổi qua Philippines với cách thức tương tự như đối với Han Mi Mo.