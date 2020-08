'Nuốt lời' giải nghệ sau scandal ma túy, Park Yoo Chun sắp ra album mới

Theo báo The Korea Times, Park Yoo Chun vừa đăng tải thông tin trên Instagram ngày 1.8: “Tôi đang chuẩn bị phát hành một album và sẽ sớm gửi lời chào đến các bạn bằng một album thật chất lượng. Kèm theo đó, tôi cũng đang chuẩn bị tổ chức sự kiện, đó là một buổi ký tặng và một buổi hòa nhạc nhỏ ở Thái Lan. Xin hãy dành nhiều tình cảm, sự quan tâm cho sản phẩm mới này. Thông tin chi tiết có thể tham khảo trên trang mạng xã hội của The Number Nine (công ty quản lý hiện nay của Park Yoo Chun - NV)”.