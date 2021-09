Olivia Colman, Kate Winslet thắng giải Emmy 2021

Lễ trao giải Emmy 2021 tổ chức ngoài trời tại trung tâm thành phố Los Angeles (Mỹ) chiều ngày 19.9 (giờ địa phương) vẫn bị hạn chế số lượng khách mời do đại dịch Covid-19 . Người tham dự buộc phải tiêm ngừa và có giấy xét nghiệm âm tính.

Kate Winslet nhận giải Emmy Nữ diễn viên chính xuất sắc sêri phim ngắn tập khi vào vai nữ thám tử Mare Sheehan trong loạt phim Mare of Easttown. Ewan McGregor giành chiến thắng Nam diễn viên chính xuất sắc sêri phim ngắn tập khi vào vai nhà thiết kế thời trang Halston trong phim cùng tên.

The Crown còn mang về chiến thắng Emmy nhiều hạng mục cho các diễn viên phụ: Gillian Anderson (vai cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher), Tobias Menzies (Hoàng thân Philip), giải về biên kịch (Peter Morgan), đạo diễn (Jessica Hobbs) và Phim chính kịch hay nhất. “Tất cả chúng tôi đều hồi hộp. Tôi rất tự hào và biết ơn khán giả”, biên kịch Peter Morgan, tác giả của The Crown cho biết tại lễ trao giải Emmy.

Jason Sudeikis, diễn viên chính và đồng sáng tạo phim Ted Lasso được vinh danh là Nam diễn viên chính phim hài xuất sắc. Ted Lasso còn nhận giải Phim hài hay nhất, Nam/Nữ diễn viên phụ phim hài xuất sắc (Hannah Waddingham và Brett Goldstein).

“Bộ phim dành cho gia đình, nói về tình đồng đội. Và tôi sẽ không ở đây nếu không có các điều đó trong đời”, Jason Sudeikis nói khi nhận giải.

Các giải thưởng khác được công bố tại lễ trao giải Emmy 2021 của Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật truyền hình Mỹ gồm: Sêri phim truyền hình ngắn tập (The Queen’s Gambit), Chương trình talk show nổi bật (Last Week Tonight with John Oliver), Chương trình hài kịch tạp kỹ hay nhất (Saturday Night Live), Nữ diễn viên chính phim hài xuất sắc (Jean Smart phim Hacks)…