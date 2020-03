Ôn lại kỷ niệm với 'Vùng trời bình yên' của Đình Bảo

Sau khi ra mắt video clip đầu tiên - ca khúc Vùng trời bình yên của chuỗi chương trình The story trên kênh Youtube của mình, từ Mỹ, ca sĩ Đình bảo cho biết: “Tôi từng xem chương trình See Sing Share của Hà Anh Tuấn và Lam Trường 9pm live của anh Lam Trường. Vì xem và thấy thích nên đã tạo một phần cảm hứng cho tôi thực hiện dự án này”.

Vùng trời bình yên - ca khúc đầu tiên trong chuỗi dự án The story của ca sĩ Đình Bảo Ảnh: Chụp qua màn hình

Luôn cảm thấy nhớ về Việt Nam

Có thể hình thức cũng là hát trong không gian lãng mạn với chất nhạc acoustic, song điểm khác biệt ở The story, theo Đình Bảo, “là vì tôi xa quê hương – sang Mỹ định cư hơn 12 năm, cũng hiểu cuộc sống Việt kiểu ở Mỹ có những thiếu thốn về mặt tinh thần. Như tôi chẳng hạn, luôn cảm thấy nhớ về Việt Nam, từ những nơi mình từng đặt chân đến hay những miền chưa đi qua nhưng chỉ cần xem hình ảnh thôi đã thấy xao xuyến và dấy lên trong lòng nỗi niềm khó tả của người xa xứ. Đó là điều tôi cho rằng chỉ cần mình đứng hát từ cảnh đẹp nào đó của thiên nhiên trên quê hương, đã mang màu sắc riêng rồi”.

Đình Bảo cho biết anh thực hiện chuỗi chương trình âm nhạc đề phát trên Youtube này với tâm trạng rất thoải mái, và vui là trên hết Ảnh: NSCC

Đình Bảo cho rằng chuyến trở về Việt Nam, cụ thể hơn là chuyến road trip đến Đà Lạt cùng những người bạn, để thực hiện hành trình cho The story cũng là cách để thỏa cảm xúc của chính mình, và hơn nữa là “giới thiệu những cảnh đẹp, văn hóa lịch sử Việt Nam để cộng đồng Việt kiều ở Mỹ, những khán giả kiều bào khắp nơi trên thế giới có thể biết đến nhiều hơn hoặc ôn lại kỷ niệm từng có nơi đây trên đất nước mình”.

Trong The story dự kiến gồm 12 video clip, gần như là những ca khúc mà Đình Bảo yêu thích và “ngấm” vào mình từ rất lâu rồi. Nên khi đi đến nơi đâu, có cảnh đẹp nào khiến mình xúc cảm thì anh dừng lại viết, hòa âm rồi thu với hai bạn guitar, quay video luôn tại đó. Đó có thể là một homestay rất đẹp, một đỉnh đồi cao cheo leo được mây phủ quanh mình, hay một khoảnh khắc tuyệt dịu của bình mình xứ thông reo…

Sự chân thành của cảm xúc từ giọng hát trầm ấm, truyền cảm hòa quyện với tiếng guitar mộc mạc dễ chạm đến người nghe một cách nhẹ nhàng, tự nhiên khi thưởng thức Vùng trời bình yên Ảnh: NSCC

Vì cùng làm với những người bạn – 2 nghệ sĩ guitar, như anh chia sẻ “đạo diễn Đỗ An và cả quay phim đều không lấy cát-sê”, chính Đình Bảo cũng tham gia rất nhiều vào việc sản xuất từ hòa âm đến hậu kỳ… nên anh cho biết chuỗi chương trình The story không mấy tốn kém. “Trên hết, với dự án âm nhạc này, vui vẫn là chính”, cựu thành viên nhóm AC&M bày tỏ.

Theo Đình Bảo, những bài hát trong chuỗi The story được thể hiện một cách gần gũi, nhẹ nhàng và cũng hiện đại hơn (so với âm nhạc anh thường thể hiện trong chương trình Paris by night – mang hơi hướng thính phòng), trong cách hòa âm lẫn cách hát tự sự của anh. “Sau này khi có thể tôi sẽ mời thêm ca sĩ phù hợp với từng bài hát, hoặc nếu điều kiện thuận lợi sẽ mời các thành viên của AC&M cùng tham gia”.