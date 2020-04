'Ông trùm' Harvey Weinstein tiếp tục đối mặt án tù 29 năm từ tòa án Los Angeles

Phía tòa án Los Angeles (Mỹ) chính thức phát đi thông báo khởi tố nhà sản xuất phim 68 tuổi Harvey Weinstein với 4 tội danh mới và lên kế hoạch chuyển ông từ nhà tù Wende Correctional Facility, thuộc ngoại ô thành phố New York (Mỹ) đến Los Angeles để tham gia xử án.

Theo các nguồn tin mà Reuters đăng tải, có ba người phụ nữ (giấu tên) là nạn nhân của "ông trùm nghiện sex" này, hai nạn nhân trước đó đều bị hại trong tháng 2.2013 còn nạn nhân nữ mới nhất bị tấn công trước đó vào tháng 5.2010 tại khách sạn Beverly Hills. CNN tiết lộ, bốn tội danh mà "gã săn mồi" ở Hollywood này đối mặt tại tòa án sắp tới bao gồm cưỡng hiếp bằng vũ lực, xâm nhập tình dục bằng vũ lực, bạo hành tình dục và ép giao cấu bằng miệng. Được biết, ông trùm của ngành giải trí xứ cờ hoa phủ nhận tất cả mọi cáo buộc. Phía đại diện của Harvey Weinstein tiết lộ với Reuters rằng họ đang ráo riết tìm luật sư bào chữa cho nhà sản xuất phim này tại phiên tòa vẫn chưa định ngày cụ thể sắp tới.

Harvey Weinstein đang thi hành bản án 23 năm tù ở nhà tù ngoại ô New York (Mỹ)

Phiên tòa tại Los Angeles được triệu tập khá gấp vì theo như tiết lộ của Variety, tháng 5 tới sẽ là hạn chót để các luật sư theo đuổi vụ kiện tụng Harvey Weinstein kéo dài suốt 10 năm qua đối với trường hợp của nạn nhân mới nhất xảy ra hồi năm 2010. Và nếu bị cáo buộc, nhà sản xuất phim Pulp Fiction sẽ nhận mức án lên đến 29 năm tù, bao gồm 25 năm đối với các cáo buộc của hai nạn nhân năm 2013 và 4 năm đối với nạn nhân mới nhất. Trước đó, báo The New York Times cũng nhấn mạnh khả năng "gã săn mồi" Harvey Weinstein nhận mức án 29 năm là điều khả dĩ. Hiện tại, ông bố năm con đang thực hiện án tù 23 năm, trong đó phải hoàn thành bản án 20 năm tù trước , và khi hết hạn 23 năm sẽ tiếp tục ở tù tại Los Angeles nếu bị cáo buộc.

Lần lại đường dây kiện tụng Harvey Weinstein, Reuters cho biết các luật sư ở Los Angeles đang ráo riết tìm thêm các chứng cứ và nhân chứng để việc cáo buộc Harvey Weinstein trở nên thuyết phục, minh bạch. Thế nhưng càng bất ngờ hơn khi Jackie Lacey, luật sư của tòa án Los Angeles tiết lộ vẫn còn nhiều khúc mắc trong việc cáo buộc Harvey Weinstein. Luật sư chia sẻ: "Khi chúng tôi tiến hành thu thập các bằng chứng để chứng thực, chúng tôi đã tiếp cận với các nạn nhân tấn công tình dục khác. Nếu chúng tôi tìm thêm được bằng chứng mới chưa được báo cáo trước đó, như chúng tôi đang làm ở đây, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra và xác định xem có nên cáo buộc thêm tội danh hay không", theo CNN.

Trong những ngày ở tù tại nhà tù khét tiếng Wende Correctional Facility, nơi có độ bảo mật an ninh thuộc loại cao nhất ở Mỹ, báo chí xứ cờ hoa loan tin Harvey Weinstein nhiễm Covid-19 . Thế nhưng theo như điều tra của một số trang báo tiếng Anh khác, các luật sư của "ông trùm" này lại ngạc nhiên khi không hay tin thân chủ mình nhiễm bệnh. Harvey Weinstein đã đón sinh nhật 68 của mình ở trong nhà tù giam giữ những tội phạm khiến nước Mỹ rúng động. Trước đây, ông là nhà sản xuất phim nổi tiếng của Hollywood, bảo trợ cho những dự án điện ảnh như Shakespeare in Love, Malèna, The Current War... Nhưng từ khi vụ việc Harvey Weinstein tấn công tình dục nhiều phụ nữ ở Hollywood vào năm 2017 được dấy lên, phong trào #MeToo ra đời, vợ con bỏ rơi ông trong nhiều lần nhà làm phim này phải hầu tòa liên tục vì những vết đen trong quá khứ của mình.