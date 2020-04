Park Min Young quay cảnh 'giường chiếu' nhẹ nhàng trong ‘Trời đẹp em sẽ đến’

Tối 6.4, I'll Go to You When the Weather is Nice (Trời đẹp em sẽ đến) tiếp tục mang đến những phút giây êm dịu xoay quanh chuyện tình cảm của cặp đôi Mok Hae Won (Park Min Young) và Im Eun Seob (Seo Kang Joon) tại vùng quê lạnh giá. Vượt qua những chướng ngại tâm lý về nỗi mất mát người thân, cả hai dần tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn và dành cho nhau tình cảm sâu đậm.

Đặc biệt, cũng trong tập 11 mới chiếu, xác định rõ ràng cảm xúc dành cho Im Eun Seob, Mok Hae Won thẳng thắn đề nghị: “Em muốn ngủ với anh”, khiến bạn trai sửng sốt. Chứng kiến người yêu ngỡ ngàng vì lời nói của mình, cô nở nụ cười thích thú và lặp lại: “Em bảo rằng em muốn ngủ với anh”.

Cả hai diễn viên được đánh giá là thể hiện tốt tâm trạng nhân vật trong lần đầu tiên qua đêm với nhau ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Sau đó, cả hai nhanh chóng trải qua một đêm lãng mạn bên nhau và người chủ động vẫn tiếp tục là Mok Hae Won. Tuy nhiên, đúng với mạch phim và tính chất truyền tải của tác phẩm, phân đoạn giường chiếu của hai nhân vật chính chỉ miêu tả lướt qua nhưng vẫn rất ngọt ngào. Ê-kíp tận dụng các góc quay tối và không hề zoom cận cảnh như những phim truyền hình táo bạo gần đây.

Cảnh ân ái thoáng qua của Park Min Young và Seo Kang Joon trong Trời đẹp em sẽ đến làm người xem chú ý và trở thành đề tài bàn luận. Khán giả nhận xét khoảnh khắc “định tình” của cả hai được khắc họa đầy nghệ thuật và ý nghĩa. Dân mạng cũng khen ngợi cảm xúc nhân vật được hai diễn viên thể hiện trọn vẹn. Trong khi Im Eun Seob của tài tử họ Seo mang tâm trạng ái ngại nhưng vẫn đầy chờ mong, thì Mok Hae Won của mỹ nhân 34 tuổi cho thấy niềm hạnh phúc lẫn hào hứng khi trao trọn thể xác lẫn tâm hồn với người mình yêu.

Cảnh giường chiếu của hai nhân vật chính trong I'll Go to You When the Weather is Nice nhận được nhiều quan tâm ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Đáng nói hơn, đây cảnh phim giường chiếu nhẹ nhàng hiếm hoi của Park Min Young giữa các tác phẩm gần đây mà cô tham gia. Trong Thư ký Kim sao thế (What's Wrong With Secretary Kim) hay Bí mật nàng fangirl (Her Private Life), nữ diễn viên đều để lại ấn tượng với loạt cử chỉ thân mật bùng nổ, nụ hôn kéo dài và cảnh gần gũi nồng cháy với bạn diễn nam.

Điển hình là phân đoạn “bày tỏ” mãnh liệt giữa cô và Park Seo Joon ở Thư ký Kim sao thế nằm trong top cảnh tình cảm kinh điển của truyền hình Hàn Quốc

Seo Kang Joon và Park Min Young có chuyện tình nhẹ nhàng, đầy cảm xúc trong phim ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER

Được biết, việc Im Eun Seob và Mok Hae Won qua đêm có thể mở ra một bước ngoặt mới cho Trời đẹp em sẽ đến. Trong các tập sau, cả hai tiếp tục chịu thử thách khi dần phát hiện thêm những điều tăm tối xoay quanh sự ra đi của đấng sinh thành.