Phạm Băng Băng tái xuất trong phim cổ trang triệu đô sau scandal trốn thuế

Trong phim, Phạm Băng Băng đảm nhận vai chính Ba Thanh, nữ nhân đã giúp Tần Thủy Hoàng thống nhất đất nước lập nên triều Tần. Theo , Thắng thiên hạ sẽ được lên sóng trên nền tảng phim trực tuyến Youkou, tuy nhiên, chưa công bố chính xác thời điểm phát hành. South China Morning Post

Với kinh phí sản xuất hoành tráng 500 triệu nhân dân tệ (tương đương 70 triệu USD), Thắng thiên hạ được xem là phim truyền hình có kinh phí lớn bậc nhất của Trung Quốc . Vai diễn Ba Thanh của Phạm Băng Băng là một nhân vật có thật trong lịch sử Trung Quốc . Bà là nữ doanh nhân đầu tiên của Trung Hoa và có công lớn giúp Tần Thủy Hoàng xây dựng Vạn Lý Trường Thành.

Thắng thiên hạ có kinh phí sản xuất khủng với 70 triệu USD ẢNH: SOUTH CHINA MORNING POST

Bộ phim Thắng thiên hạ do Talent Television and Film sản xuất dự kiến ra mắt trong năm 2018 nhưng bị hoãn do bộ đôi diễn viên chính là Phạm Băng Băng và Cao Vân Tường đều vướng vào những scandal rầm rộ. Năm 2018, Phạm Băng Băng bị phát hiện nợ hơn 255 triệu nhân dân tệ tiền thuế, trong khi Cao Vân Tường bị cáo buộc lạm dụng tình dục ở Úc. Bộ phim còn gây tranh cãi vì làm sai lệch lịch sử Trung Quốc khi tung hình ảnh yêu đương thân mật của nhân vật Ba Thanh và Tần Thủy Hoàng.

Thắng thiên hạ sẽ sớm được phát sóng trên nền tảng phim trực tuyến Youkou ẢNH: SOUTH CHINA MORNING POST

Trước nhiều phản ứng của người hâm mộ, nhà sản xuất phim còn dự tính thay Cao Vân Tường bằng nam diễn viên Lý Thần - người yêu của Phạm Băng Băng lúc bấy giờ. Cuối cùng, Talent Television and Film vẫn quyết định giữ nguyên dàn diễn viên và bất ngờ cho phát hành phim trên Youkou. Tuy nhiên, số tập phim sẽ bị cắt từ 76 tập xuống còn khoảng 60 tập.