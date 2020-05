'Pháo đài ẩn': Kiệt tác của Akira Kurosawa là cảm hứng cho 'Star Wars'

Di sản phim ảnh của bậc thầy làm phim quá cố Nhật Bản Akira Kurosawa (1910-1998) luôn được các nhà làm phim phương Tây học hỏi, vận dụng. Một trong những câu chuyện lý thú về việc chịu ảnh hưởng phim Akira Kurosawa của các nhà làm phim phương Tây có thể kể đến trường hợp tác phẩm Pháo đài ẩn (tựa Anh: The Hidden Fortress). Tác phẩm này đã giúp đạo diễn, nhà sản xuất phim lừng danh George Lucas sáng tạo nên loạt phim đình đám Chiến tranh giữa các vì sao (tựa gốc: Star Wars) làm khán giả thế giới mê mẩn từ cuối thập niên 1970 đến nay.

Bộ phim này không phải là xuất sắc nhất của Akira Kurosawa, nhưng là tác phẩm đáng xem và là một trong những dự án quan trọng trong sự nghiệp làm phim của đạo diễn 88 tuổi. Suốt cuộc hành trình, lòng tham của hai người nông dân liên tục đẩy công chúa rơi vào nguy kịch, khiến cho tướng quân Makabe Rokurōta phải tuốt gươm liều chết với kẻ thù vốn đang truy cùng đuổi tận những người nhà cuối cùng của gia tộc Akizuki.

Tác phẩm bày ra trên màn ảnh rất nhiều tình tiết gay cấn và những nút thắt gây choáng ngợp cho khán giả, để rồi gỡ rối vô cùng thuyết phục nhờ vào diễn xuất của tài tử quá cố Toshiro Mifune. Đơn cử như đoạn để tránh tai mắt của kẻ thù, Makabe Rokurōta giả vờ là nhìn thấy người nhà Akizuki và đưa ra bằng chứng cụ thể rồi làm náo loạn mọi thứ, đánh lừa quân địch để công chúa đi qua. Nghệ thuật làm phim của Akira Kurosawa trong Pháo đài ẩn khiến khán giả đắm chìm trong đủ mọi cung bậc cảm xúc, theo nhận xét của IndieWire là "mang tính giải trí 100%". Trước đó, báo The New York Times, The Guardian... đều dành những mỹ từ cho tác phẩm được chấm 97% trên Rotten Tomatoes này.