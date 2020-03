Phát hành tranh cổ động phòng chống Covid-19

Bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, cho biết 4 mẫu tranh được in chọn từ hơn 100 mẫu tranh dự thi tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19. Những mẫu này được Bộ Y tế đánh giá là đưa ra các thông điệp, biện pháp chống dịch rõ ràng nhất. Chẳng hạn, các mẫu vẽ về rửa tay để phòng chống Covid-19 , đeo khẩu trang đúng cách, khi có biểu hiện sốt, ho thì đến cơ sở y tế, tránh tụ tập đông người được Bộ Y tế cho rằng đã thể hiện những thông tin thiết yếu nhất để chống dịch. Trong khi đó, các đĩa được gửi về địa phương có 14 mẫu tranh cổ động. Các mẫu tranh này để in nối nếu cơ sở có kinh phí và muốn tuyên truyền. “Họ sẽ tự chọn các mẫu để in nối cho chủ động. Bộ cũng không có nhiều kinh phí để in cho đầy đủ được. Địa phương nào thấy phù hợp thì lấy để in tiếp, chẳng hạn, cùng là đeo khẩu trang nhưng có mẫu có trang phục dân tộc”, bà Hương cho biết.