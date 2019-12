Phi Nhung lên tiếng về chuyện thiên vị con gái nuôi trong ‘Solo cùng bolero'

Tập 5 của chương trình Solo cùng bolero mùa 6 tiếp tục lên sóng với màn tranh tài của 4 giọng ca nổi bật: Thanh Tấn, Hồng Hạnh, Anh Quân, Thiêng Ngân. Các thí sinh sẽ trổ tài thể hiện các ca khúc bolero dưới sự đánh giá của dàn giám khảo bao gồm nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh, ca sĩ Phi Nhung, ca sĩ Mạnh Quỳnh và Á hậu Hà Thu.

Đáng chú ý là màn hội ngộ giữa Phi Nhung và con gái nuôi Thiêng Ngân trước những ngờ vực của khán giả về vấn đề “công tư phân minh” của nữ giám khảo này. Trong đêm thi, cô bé 16 tuổi lựa chọn thể hiện Tâm sự với tôi và tân cổ Con gái của mẹ. Bằng giọng hát ngọt ngào, trong trẻo của tuổi 16, Thiêng Ngân khiến người nghe “nổi da gà” trước sự trưởng thành của mình. Trước đó, ở mùa giải đầu tiên của chương trình diễn ra vào năm 2014, Thiêng Ngân đã là thí sinh nhỏ tuổi nhất có mặt trong đêm bán kết của cuộc thi. Tuy nhiên vì còn quá nhỏ (12 tuổi) và giọng hát chưa hoàn thiện, em đành ngậm ngùi nói lời chia tay với chương trình.

Thiêng Ngân áp lực khi mẹ nuôi Phi Nhung ngồi ghế nóng chấm thi Ảnh: BTC

Sau khoảng thời gian hoàn thiện bản thân với sự dìu dắt của mẹ nuôi Phi Nhung, Thiêng Ngân được cho là hát hay và tình cảm hơn. Điều này làm giám khảo Vũ Thành Vinh tự hào: “Bài hát sau không biết ai chọn cho con nhưng chú ngồi đây chú đau lòng. Con là người rất can đảm”. Trước câu hỏi của nam đạo diễn về việc có áp lực khi mẹ làm giám khảo, Thiêng Ngân bật khóc: “Trong 100%, thì 51% con muốn đến với chương trình để học hỏi, còn áp lực là 49% còn lại. Vì con sống chung với một người quá tuyệt vời. Con đã hát với hết trái tim mà mẹ chỉ dạy cho con. Con cảm nhận hôm nay con hát chưa tốt, con cúi đầu xin lỗi mẹ và con hứa sẽ cố gắng để không làm mẹ thất vọng".

Trong khi đó, Mạnh Quỳnh nhận xét: “Con lớn nhanh quá chú nhìn không ra. Hôm nay chú biết con áp lực rất nhiều. Từ khi con bước ra cất tiếng hát đầu tiên thì chú đã thấy sự không an tâm trong phần trình diễn của con. Tới đoạn thứ hai của bài hát, chú mới thấy con lấy lại được thăng bằng. Chú hi vọng rằng so với độ tuổi 16 của con và được mẹ Phi Nhung truyền đạt, con sẽ có một tương lai rất xa, sáng đẹp trong dòng nhạc bolero cũng như sự nghiệp ca hát con đã chọn". “Đối với tôi, Thiêng Ngân làm rất tốt. Tôi thích giọng hát ngọt ngào của Ngân vì đúng với độ tuổi và khúc vào vọng cổ rất ngọt. Tuy nhiên, vì em tập trung vào hát nên hơi khòm lưng, em chú ý một chút", Hà Thu góp ý.