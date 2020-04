Phim cổ trang Phượng khấu: Hình thức có cứu được nội dung ?

“Phượng khấu do ê kíp tư nhân tự bỏ tiền, tìm đầu tư để làm. Đó là một nhóm trẻ từ biên tập, đạo diễn... với tinh thần, tâm huyết muốn lan tỏa tình yêu lịch sử VN đến giới trẻ, để thu hút giới trẻ VN tìm hiểu lịch sử dân tộc, chứ không phải vì điều gì to tát. Và đây có thể xem là phim cung đấu đầu tiên của ta. Nếu xem và so sánh với cung đấu của Trung Quốc thì quá khập khiễng. Xem, cảm nhận, khen chê là quyền khán giả, nhưng nếu người chê (những ai hiểu được thực tế của dòng phim cổ trang) mang tính xây dựng để làm tốt hơn thì chúng tôi sẵn sàng đón nhận. Còn chê để chà đạp hay mang tính ganh đua cá nhân thì lại khác; mà chê chà đạp thì còn ai dám làm phim cổ trang, lịch sử nữa, rồi thế hệ tiếp theo lại tiếp tục xem cung đấu của nước khác...”.