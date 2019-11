Phim của đạo diễn Phan Đăng Di bất ngờ hoãn chiếu trên HBO Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ mùa thu, ban tổ chức dự định sẽ tổ chức buổi xem chung bộ phim Chàng dâng cá, nàng ăn hoa (He Serves Fish, She Eats Flower) của đạo diễn Phan Đăng Di trên kênh HBO tại lễ bế mạc diễn ra tối 10.11 ở Sheraton Grand Danang Resort (Đà Nẵng).

Theo lịch phát sóng của HBO, giờ phát sóng bộ phim này là 22 giờ, trùng với thời điểm bế mạc Gặp gỡ mùa thu. Rất nhiều khách mời cùng nán lại để chờ đợi bộ phim này. Tuy nhiên, vào thời điểm trên, kênh truyền hình HBO tại Việt Nam lại bất ngờ thông báo phát sóng một phim khác là Thiếu nữ ngoại cảm (The Teenage Psychic 2) của Đài Loan kèm thông báo: "Chương trình thay thế phim có nội dung nhạy cảm trong lịch phát sóng khu vực".

Ngay trước đó, HBO vẫn phát clip giới thiệu phim, có phỏng vấn đạo diễn Phan Đăng Di, nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc và hai diễn viên chính là Lãnh Thanh, Ngọc Anh. Điều đó khiến nhiều người, trong đó có cả đạo diễn Phan Đăng Di khá hụt hẫng. Nam đạo diễn cho biết anh rất buồn và lấy làm tiếc về việc phim không được phát sóng như dự kiến.

Chàng dâng cá, Nàng ăn hoa (He Serves Fish, She Eats Flower) nằm trong series Truyền thuyết ẩm thực (Food Lore) dài 8 tập do kênh HBO Asia sản xuất. Đây là phim về đề tài ẩm thực đầu tiên của đạo diễn Phan Đăng Di, từng được công chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo hồi cuối tháng 10.