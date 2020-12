Phim gây tranh cãi '365 Days' vào top phim dở nhất năm 2020

Trong danh sách 5 phim dở nhất năm 2020 do cây bút Peter Debruge bình chọn trên Variety, một trong những bộ phim gây tranh cãi bậc nhất năm nay là 365 Days của các đạo diễn Barbara Białowąs và Tomasz Mandes xếp vị trí thứ 2. Vị trí đầu tiên thuộc về phim The Painted Bird của đạo diễn Václav Marhoul. Xếp sau 365 Days là phim Artemis Fowl được đầu tư lên đến 125 triệu USD của Disney do Kenneth Branagh đạo diễn, xếp thứ 4 là phim The Roads Not Taken của đạo diễn Sally Potter và chốt danh sách của cây bút này là phim Capone của đạo diễn Josh Trank.

Thấy gì từ danh sách phim dở nhất 2020?

Đa phần các phim trong cả hai danh sách năm nay đều đến từ lãnh địa phim trực tuyến. Các phim 365 Days, The Last Thing He Wanted, I’m Thinking of Ending Things và Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga cùng đến từ nền tảng Netflix; còn Artemis Fowl thì đến từ nền tảng Disney+. Đồng thời cũng trong 2 danh sách này, có phim "mém" lỗ tại phòng vé đồng thời bị các nhà phê bình điện ảnh không đề cao như Dolittle

Tác phẩm Dolittle của "ông lớn" Universal quy tụ dàn sao đình đám như Robert Downey Jr., Emma Thompson, Rami Malek, Octavia Spencer, Tom Holland, Ralph Fiennes, thậm chí có nữ ca sĩ Selena Gomez đóng nhưng chất lượng phim bị các nhà phê bình điện ảnh chê bai, bị chấm chỉ 14% từ hơn 220 bài đánh giá trên Rotten Tomatoes. Phim được đầu tư kinh phí lên đến 175 triệu USD nhưng tổng doanh thu toàn thế giới chỉ đạt 250 triệu USD.

Hay không thể không kể đến phim Artemis Fowl với kinh phí đầu tư lên đến 125 triệu USD của Disney. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 ở Mỹ, bộ phim được Disney đưa lên Disney+ vào ngày 12.6 năm nay để "chữa cháy" cho việc phim không ra rạp được. Phim bị các nhà phê bình đánh giá thấp ở hầu hết các khâu, nhận mức chấm chỉ 8% từ gần 170 bài đánh giá trên Rotten Tomatoes, một mức chấm mà rất ít phim làm được trong năm nay.

Phim được khen cũng vào top tệ nhất Phim The Painted Bird có nhiều cảnh dữ dội Ảnh: Bioscop Đó là trường hợp của các phim The Painted Bird và I’m Thinking of Ending Things. Bộ phim chuyển thể đen trắng The Painted Bird là tác phẩm được trình chiếu tại nhiều Liên hoan phim (LHP) danh tiếng như LHP Venice lần thứ 76, LHP quốc tế Toronto, thậm chí được Cộng hòa Czech gửi đi tranh giải Oscar hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhưng trái với những gì có được tại các LHP, phim khiến khán giả đại chúng gần như không chịu được bởi nhiều cảnh dữ dội trong phim. Dù được chấm đến 81% trên trang Rotten Tomatoes, thế nhưng có khán giả tại LHP Venice bỏ về giữa chừng vì không thể tiếp tục chứng kiến nhiều cảnh quá khốc liệt. Phim I’m Thinking of Ending Things được các nhà phê bình khác khen ngợi Ảnh: Netflix Còn đối với trường hợp của phim tâm lý, kinh dị I’m Thinking of Ending Things, tuy được chấm đến 81% trên Rotten Tomatoes, được các nhà phê bình khác khen nhưng riêng cây bút Owen Gleiberman lại không đề cao phim này vì cho rằng bộ phim đánh đố khán giả một cách "ngớ ngẩn", mặc dù tác giả đề cao những tác phẩm trước đó của Charlie Kaufman vì sự đặc sắc trong phong cách nghệ thuật của nhà làm phim.

Bên cạnh danh sách của Peter Debruge, Variety còn đưa ra một danh sách phim dở nhất năm 2020 khác, nhưng của cây bút Owen Gleiberman. Các phim được "gọi tên" bao gồm Dolittle (có tài tử Robert Downey Jr. đóng) của đạo diễn Stephen Gaghan, xếp thứ 2 là The Last Thing He Wanted (quy tụ dàn sao như Anne Hathaway, Ben Affleck, Willem Dafoe...) của đạo diễn Dee Rees, I’m Thinking of Ending Things của đạo diễn Charlie Kaufman xếp thứ 3, Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga của nhà làm phim David Dobkin xếp thứ 4 và cuối cùng là Guest of Honour của nhà làm phim Atom Egoyan.