Phim mới của Angelina Jolie dự kiến xuất xưởng tháng 5

Dự án điện ảnh tiếp theo trong sự nghiệp của minh tinh Angelina Jolie là Those Who Wish Me Dead dự kiến ra rạp cùng lúc với việc phát trên nền tảng chiếu phim trực tuyến HBO Max ngày 14.5. Phim chuyển thể từ quyển tiểu thuyết cùng tên ra mắt năm 2014 của nhà văn Michael Koryta.

Theo nhiều nguồn tin, Those Who Wish Me Dead lấy bối cảnh viễn Tây thời hiện đại và câu chuyện tập trung chủ yếu vào nữ giới. Theo nội dung được tiết lộ, một vụ cháy rừng diện rộng diễn ra ở ở bang Montana (Mỹ). Trên nền câu chuyện đó, một cậu bé tình cờ phát hiện một vụ giết người và bị truy đuổi, nhưng tất cả nhận ra họ đang gặp nguy hiểm bởi ngọn lửa hoang dã chực chờ nhấn chìm mọi thứ thành tro bụi.

Minh tinh Angelina Jolie trên phim trường Those Who Wish Me Dead Ảnh: Coleman-Rayner

Chỉ đạo dự án này là đạo diễn Taylor Sheridan. Ông dựng phim từ chính kịch bản chuyển thể của mình. Trước đó, nhà làm phim này từng nhận đề cử Oscar Kịch bản gốc xuất sắc nhờ phim cũng lấy bối cảnh viễn Tây là Hell or High Water ra mắt năm 2016. Bên cạnh minh tinh Angelina Jolie , những diễn viên khác cũng góp mặt trong dự án bao gồm Nicholas Hoult, Tyler Perry, Aidan Gillen... Hãng Warner Bros. chịu trách nhiệm phát hành tác phẩm ở Mỹ và trên toàn thế giới

Those Who Wish Me Dead có sự góp mặt của Angelina Jolie là một trong nhiều phim nằm trong kế hoạch chiếu phim trực tuyến trên HBO Max của Warner Bros. năm 2021 bao gồm The Suicide Squad (ra rạp ngày 6.8), Matrix 4 (chiếu 22.12), The Conjuring: The Devil Made Me Do It (xuất xưởng ngày 4.6), Tom&Jerry (khởi chiếu 26.2)...