Minh tinh Angelina Jolie đấu giá tranh Winston Churchill vẽ tặng Franklin Roosevelt

Nhà đấu giá Christie’s tại London (Anh) ngày 2.2 loan tin bức tranh phong cảnh có tên Tower of the Koutoubia Mosque (tạm dịch: Tháp của đền thờ Hồi giáo Koutoubia), do chính cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill vẽ tặng cựu Tổng thống Mỹ Franklin D.Roosevelt, sắp được minh tinh Angelina Jolie rao bán vào tháng tới với giá ước tính từ 2,1 triệu đến 3,4 triệu USD.

Bức tranh vẽ cảnh đền thờ Hồi giáo Koutoubia có từ thế kỷ 12 ở thành phố Marrakech (Ma-rốc) lúc hoàng hôn, với nền là dãy núi Atlas. Theo hãng tin AP, đây là bức tranh duy nhất mà nhà lãnh đạo Anh hoàn thành trong Thế chiến thứ 2 (1939-1945). Thủ tướng Churchill vẽ bức tranh ngay sau Hội nghị Casablanca hồi tháng 1.1943. Hai nhà lãnh đạo Anh - Mỹ đã đến thăm thành phố Marrakech sau hội nghị để ông Churchill có thể cho Tổng thống Mỹ Franklin D.Roosevelt thấy vẻ đẹp của thành phố. Nick Orchard, trưởng bộ phận nghệ thuật hiện đại của nhà đấu giá Christie’s, kể rằng: “Ông Roosevelt ấn tượng trước đền thờ Hồi giáo, nghĩ rằng công trình kiến trúc đó thật không thể tin được”. Theo vị đại diện nhà đấu giá Christie’s, ông Churchill đã lột tả được cảnh sắc tuyệt vời.

Winston Churchill - chính trị gia tài hoa

Cựu Thủ tướng Anh Churchill là một nghệ sĩ nghiệp dư nhưng tài hoa. Ông Churchill say mê học vẽ với các nghệ sĩ chuyên nghiệp, trong đó có những người bạn của ông như họa sĩ tranh chân dung người Ireland John Lavery và họa sĩ người Anh William Nicholson. Ông hoàn thành khoảng 500 bức tranh kể từ khi bắt đầu vẽ tranh ở tuổi 40. Nick Orchard cho biết, ánh sáng ở Morocco, nhất là tại thành phố Marrakech, là thứ mà ông Churchill say mê đến độ vẽ rất nhiều. Cũng theo Nick Orchard, cựu Thủ tướng Anh “thích không khí khô ráo, ánh sáng, mặt trời và những khung cảnh ngập ánh nắng. Điều đó thể hiện rõ trong bức tranh Tower of the Koutoubia Mosque. Người xem được dịp ngắm nhìn bóng đổ dài, núi chuyển màu tím và bầu trời sâu thẳm – một cảnh sắc hoàng hôn kinh điển”.

Tổng thống Mỹ Franklin D.Roosevelt (trái) và Thủ tướng Anh Winston Churchill vào năm 1941 ẢNH: G.I Sau khi cựu Tổng thống Mỹ Franklin D.Roosevelt qua đời năm 1945, con trai ông đã bán bức tranh Tower of the Koutoubia Mosque. Món quà của cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill qua tay nhiều người trước khi Angelina Jolie và Brad Pitt mua vào năm 2011.

Bức tranh Tower of the Koutoubia Mosque là một phần trong cuộc đấu giá nghệ thuật hiện đại của Christie’s vào ngày 1.3 tới tại London (Anh). Nhà đấu giá Christie’s hy vọng bức tranh sẽ tạo nên kỷ lục mới cho tác phẩm của cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill. Hồi năm 2014, trong phiên bán đấu giá tại nhà Sotheby’s, bức tranh The Goldfish Pool at Chartwell (tạm dịch: Ao cá vàng ở Chartwell) của ông Churchill được bán với giá hơn 2,7 triệu USD, mức giá kỷ lục trong số những bức tranh được bán cho đến nay.