Phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du sắp lên sóng

Góp phần tạo nên thành công lớn cho bộ phim Thế giới hôn nhân ( The World of the Married ) là dàn tài tử kỳ cựu Park Hae Joon, Kim Young Min, Lee Moo Saeng và những nam diễn viên trẻ tuổi Lee Hak Joo, Jeon Jin Seo.