Phim mới của Kim Soo Hyun dẫn đầu rating đài cáp ngay tập 1

It’s Okay to Not Be Okay (tạm dịch: Điên thì sao nào) của Kim Soo Hyun và Seo Ye Ri đã chính thức lên sóng tập 1 vào ngày 20.6 trong sự chờ đợi của khán giả. Đây là bộ phim thuộc thể loại tình cảm lãng mạn giả tưởng, xoay quanh câu chuyện của một chàng trai không có thời gian cho tình yêu và một cô gái không hề biết đến tình yêu. Tuy nhiên, sau khi gặp gỡ, cả hai dần nảy sinh tình cảm và cùng nhau hàn gắn vết thương lòng.

Mở đầu tập phim, khán giả có cơ hội chứng kiến cuộc sống của Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun) khi phải chật vật mưu sinh và gánh vác trách nhiệm chăm sóc người anh tự kỷ. Tuy nhiên, dù sống trong hoàn cảnh khó khăn , Kang Tae vẫn giữ được tính cách kiên cường, chịu khó, đảm nhận tốt công việc điều dưỡng viên khoa tâm thần trong một bệnh viện.

Kim Soo Hyun cho thấy khả năng diễn xuất ấn tượng trong phim mới Ảnh: Soompi

Seo Ye Ri đảm nhận vai Goo Moon Young, nữ tác giả truyện tranh xuất hiện trong dáng vẻ của một tiểu thư kiêu kỳ, có cuộc sống được bao bọc bởi thành công và xa hoa. Cũng đi theo mô tuýp "oan gia ngõ hẹp dần yêu nhau", cuộc gặp đầu tiên của cả hai không để lại ấn tượng tốt đẹp nào. Với Kang Tae, Moon Young là một bệnh nhân quái đản, khó chiều và coi nhẹ sức khỏe . Trong khi đó, với Moon Young, Kang Tae có phần nhàm chán và cứng nhắc.

Sau khi bị đuổi việc, Kang Tae bất ngờ nhận được lời mời làm y tá giám hộ cho Moon Young từ vị giám đốc công ty xuất bản. Điều khiến anh bận tâm đến lời đề nghị này là vì nỗi ám ảnh ẩn giấu bên trong. Ánh mắt của Moon Young rất giống cô bé mà Kang Tae thầm thương lúc nhỏ, thôi thúc anh dấn thân vào cuộc sống nhiều nguy hiểm của cô.

Theo Nielsen Korea, tập đầu tiên bộ phim có sự tham gia của Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji đạt rating trung bình toàn quốc là 6,093%. Với thành tích này, tác phẩm đã dẫn đầu rating so với các bộ phim cùng khung giờ phát sóng trên đài cáp vào tối 20.6. Đồng thời, It’s Okay to Not Be Okay cũng lọt vào top 10 bộ phim có rating tập mở đầu cao nhất của Đài tvN. Vị trí số 1 trong danh sách này là Goblin với 6,3% rating mở màn.