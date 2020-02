Phim mới của mỹ nam Lý Hiện hoãn chiếu dịp Valentine vì virus Corona

Vốn được ấn định ra rạp ở Trung Quốc vào ngày 14.2.2020 song Bí ẩn khi tới (The Enigma of Arrival) do Lý Hiện đóng chính lại chịu chung số phận với nhiều tác phẩm dự kiện phát hành trước đó. Nguyên nhân được đưa ra tiếp tục là do phòng vé nước này bị “đóng băng” trước cơn khủng hoảng mang tên virus Corona. Bên cạnh thông báo hoãn lịch chiếu, hiện ê-kÍp sản xuất vẫn chưa ra thời gian phát hành tại tác phẩm. Trong khi đó, nhiều người hâm mộ của mỹ nam Cá mực hầm mật lo lắng tác phẩm sẽ chịu số phận chiếu mạng như một số bộ phim ra mắt giữa mùa dịch viêm phổi chết người. Dẫu vậy, công chúng Trung Quốc đều ra sức ủng hộ quyết định của đoàn phim, nhất là trong bối cảnh virus Corona đang hoành hành.

Bí ẩn khi tới cùng nhiều tác phẩm có lịch phát hành trong bối cảnh virus Corona đang hoành hành đều phải hoãn lịch chiếu nhằm đảo bảo an toàn cho người dân ẢNH: BAIDU

“Trước dịch bệnh, trên dưới cả nước phải chung lòng vượt qua thời gian khó khăn này. Một người vì mọi người, mọi người vì một người. Ở đây chúng tôi gửi sự tôn trọng của mình đến với đội ngũ y bác sĩ, nhân viên cứu hộ tiền tuyến đã có mặt để cứu chữa cho người bệnh”, phía đoàn làm phim chia sẻ thêm. Cách đây ít ngày, nam chính Lý Hiện thậm chí còn cùng tài tử Chu Nhất Long thực hiện MV Vũ Hán, bạn ổn không? nhằm động viên tinh thần người dân thành phố này vượt qua những ngày tăm tối vì virus Corona.

Bí ẩn khi tới vốn được hoàn thành từ lâu và ban đầu lên lịch phát hành vào tháng 10.2018 song từ đó đến nay, phim mãi chưa có cơ hội ra rạp. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện về nhân vật Tiểu Long (Lý Hiện thủ vai), chàng trai trải qua những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ bên nhóm bạn thân thiết và nảy nở mối tình khó phai với cô bạn Đông Đông. Chuỗi ngày hạnh phúc của Tiểu Long vụt tắt kể từ khi người thương bỗng dưng mất tích một cách bí ẩn. 10 năm sau, nhóm bạn năm xưa có dịp tề tựu và ôn lại kỷ niệm cũ, lúc này, Tiểu Long đã tìm mọi cách để họ nói ra sự thật về Đông Đông…

Nhiều fan lo sợ bộ phim sẽ phải chiếu mạng như một số tác phẩm khác ẢNH: BAIDU

Không chỉ có Bí ẩn khi tới, nhiều tác phẩm vốn được ấn định xuất bản trong tuần tới cũng thông báo hoãn chiếu với lý do tương tự. Một trong số đó phải kể đến Phì long quá giang do Chân Tử Đan đóng chính. Tác phẩm vốn được ấn định ra mắt vào ngày 14.2 tới nhưng nhanh chóng nói lời chia tay khán giả màn ảnh rộng và chuyển sang chiếu trên mạng. Bộ phim ngoại Jojo Rabbit dự kiến ra rạp Trung Quốc vào ngày 12.2 cũng chịu chung kết cục. Trước đó, phòng vé đất nước tỉ dân cũng đồng loạt hoãn chiếu hàng loạt phim tết như: Thám tử phố Tàu 3, Giải cứu, Khương Tử Nha… khiến thị trường phim chiếu rạp thiệt hại hàng tỉ nhân dân tệ, nhà sản xuất “đứng ngồi không yên” vì bỏ qua cơ hội “hái tiền” lớn nhất năm.