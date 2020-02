Phim ngắn ‘Đêm trường Vũ Hán’ gây bão trên mạng xứ Trung giữa dịch Covid-19

Đường phố vắng tanh, những tòa cao ốc đứng trơ trọi cùng bầu không khí lạnh lẽo, thiếu vắng dấu hiệu của sự sống, đó là những gì người ta biết được về "ổ dịch" Vũ Hán thông qua phim tài liệu ngắn Wuhan: The long night (tạm dịch: Đêm trường Vũ Hán). Những thước phim được quay lại khiến nhiều người liên tưởng đến quang cảnh của một thành phố sau ngày tận thế nhưng thực chất, đây là tất cả những gì đang diễn ra tại thành phố của tỉnh Hồ Bắc - nơi hơn 14 triệu người đang thấp thỏm trước nỗi kinh hoàng mang tên virus corona.

Chia sẻ với Sixth Tone, thành viên đoàn phim Lan Ba nói rằng anh và ê-kip lên kế hoạch quay một bộ phim tại Vũ Hán nhưng sau đó phải tạm gác dự án này lại vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Trong thời gian bị mắc kẹt ở "ổ dịch" Covid-19 lớn nhất Trung Quốc, nhà quay phim Tạ Đan (Xie Dan) đã bắt đầu dùng điện thoại ghi lại những gì đang diễn ra ở Vũ Hán. Mỗi sáng - tối, anh lại đi quanh thành phố để thu thập những khung hình đáng giá: những góc phố, con đường vắng lặng, vài bóng người hiếm hoi thỉnh thoảng lọt vào khung ảnh rộng lớn hay khoảng không ảm đạm, não nề tưởng chừng chẳng bao giờ tan biến…

Bộ phim ghi lại những khung hình chân thực nhất khi nhóm làm phim của Lan Ba - Tạ Đan bị mắc kẹt ở Vũ Hán kể từ lúc thành phố này bị cô lập vào hôm 23.1 Ảnh: Cắt từ phim

Mất 8 ngày quay phim và chỉnh sửa, nhóm của Lan Ba - Tạ Đan đã hoàn thành phim ngắn Đêm trường Vũ Hán dài hơn 4 phút và đăng tải lên mạng. Những thước phim vắng lặng, lạnh lẽo đầy chân thực và ám ảnh dưới góc máy của Tạ Đan cùng thông điệp ý nghĩa “Đừng bỏ cuộc, Vũ Hán” đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả trên Weibo - mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc. Theo Sohu, tính đến hôm 14.2, bộ phim đã thu hút hơn 300 triệu lượt xem trên mạng và không có dấu hiệu dừng lại.

Phát triển thành phim tài liệu dài

Chính sự đón nhận tích cực từ cư dân mạng xứ Trung đã khiến Lan Ba cùng ê-kip của anh tiếp tục khai thác đề tài nóng này và phát triển thành một bộ phim tài liệu dài. “Thứ nhất, kể từ khi Vũ Hán đóng cửa, chưa có một tác phẩm nào ghi lại bối cảnh như vậy. Thứ hai, tôi cảm thấy những thước phim này sẽ là những hình ảnh có giá trị rất cao trong việc làm tư liệu cho lịch sử cũng như cho các bộ phim tài liệu khác”, nhà làm phim này chia sẻ với trang Sixth Tone.

Ê-kip của Lan Ba trang bị đồ bảo hộ kỹ càng trong quá trình làm phim mới Ảnh: Weibo/Sixth Tone

Với tác phẩm này, Lan Ba cùng nhóm của anh sẽ tập trung vào việc kể những câu chuyện của những con người bình thường: từ các nhân viên chăm sóc sức khỏe, các tình nguyện viên hay những người dân hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau đã và đang gánh chịu ảnh hưởng của dịch bệnh chết người. “Tôi hi vọng mọi người có thể nói sự thật, chia sẻ trung thực trước ống kính về những gì họ phải đối mặt. Hi vọng máy quay của tôi sẽ không nói dối”, Lan Ba bày tỏ thêm. Đoàn phim cũng hi vọng tác phẩm tài liệu dài cũng nhận được sự quan tâm từ công chúng trong nước như Đêm trường Vũ Hán.