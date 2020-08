Phim tài liệu âm nhạc thứ 4 của nhóm BTS ra rạp tại Việt Nam

Phim là “cuốn nhật ký” bằng hình ảnh sống động và ngập tràn cảm xúc của một trong những nhóm nhạc hàng đầu thế giới , được ghi lại từ chuỗi concert “cháy” vé Love Yourself: Speak Yourself của BTS (ảnh) trong năm 2019. Chuyến lưu diễn này, nhóm đã đi qua nhiều thành phố lớn tại Mỹ, Nam Mỹ, châu Âu và châu Á. Thông qua những khoảnh khắc, những câu chuyện đằng sau hậu trường của 7 chàng trai nhóm BTS , công chúng sẽ có cái nhìn sâu sắc, cảm nhận rõ hơn về từng nét tính cách, suy nghĩ riêng biệt của mỗi thành viên.

Trước đó, nhóm BTS đã ra mắt thành công 3 bộ phim tài liệu Burn the Stage: The Movie (2018), Love Yourself in Seoul (tháng 2.2019) và Bring the Soul: The Movie (tháng 8.2019). Ngoài ra, BTS cũng sẽ ra mắt single tiếng Anh Dynamite vào ngày 21.8. Nhóm nhạc sẽ biểu diễn “siêu phẩm” này lần đầu tiên trên sân khấu lễ trao giải MTV Video Music Awards 2020.