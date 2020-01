Phim tết Trung Quốc đồng loạt lùi lịch chiếu vì dịch viêm phổi do virus corona

Hai bộ phim hoạt hình vốn định lên sóng vào dịp tết năm nay là Boonie Bears: Cuộc sống hoang dã (Boonie Bears: The Wild Life) và Khương Tử Nha ngày 23.1 thông báo dời lịch công chiếu. Các bộ phim như Lạc lối ở Nga (Lost in Russia), Quán quân (tên cũ: Bóng chuyền nữ Trung Quốc), Thám tử phố Tàu 3 (Detective Chinatown 3), Giải cứu khẩn cấp (The Rescue), Cấp tiên phong lần lượt thông báo dời lịch ngay sau đó.