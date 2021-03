Phim tràn ngập cảnh nóng '365 Days' thống trị đề cử Mâm xôi vàng 2021

Danh sách đề cử chính thức của Mâm xôi vàng 2021 Phim tệ nhất Absolute Proof Dolittle 365 Days 365 Days Fantasy Island Music Nữ diễn viên chính tệ nhất Lauren Lapkus (phim The Wrong Missy) Anna-Maria Sieklucka (365 Days) Anne Hathaway (trong 2 phim The Last Thing He Wanted và The Witches) Katie Holmes (trong 2 phim Brahms: The Boy II và The Secret: Dare to Dream) Kate Hudson (Music) Nam diễn viên chính tệ nhất Michele Morrone (365 Days) Adam Sandler (Hubie Halloween) David Spade (The Wrong Missy) Robert Downey, Jr. (Dolittle) Mike Lindell (Absolute Proof) Nữ diễn viên phụ tệ nhất Maggie Q (Fantasy Island) Kristen Wiig (Wonder Woman 1984) Maddie Ziegler (Music) Glenn Close (Hillbilly Elegy) Lucy Hale (Fantasy Island) Phim Wonder Woman 1984 vào top phim dở nhất tại mùa giải năm nay với đề cử Phần phim làm lại, phần tiếp theo tệ nhất Ảnh: Warner Bros. Nam diễn viên phụ tệ nhất Shia LeBeouf (The Tax Collector) Arnold Schwarzeneggar (Iron Mask) Bruce Willis (trong 2 phim Breach, Hard Kill và Survive the Night) Chevy Chase (The Very Excellent Mr. Dundee) Rudy Giuliani (Borat, Subsequent Movie-Film) Đạo diễn tệ nhất Charles Band (cả 3 phim Barbie & Kendra) Stephen Gaghan (Dolittle) Ron Howard (Hillbilly Elegy) Sia (Music) Barbara Bialowas và Tomasz Mandes (365 Days) Kịch bản phim tệ nhất 365 Days Fantasy Island All 3 Barbie & Kendra Movies Dolittle Hillbilly Elegy Phần phim làm lại, phần tiếp theo tệ nhất Fantasy Island Hubie Halloween Wonder Woman 1984 365 Days Dolittle