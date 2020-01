Phim Trung Quốc phải phát trên mạng vì dịch viêm phổi Vũ Hán

Sự lây lan nhanh chóng của dịch viêm phổi do virus corona gây ra đã khiến 7 bộ phim Tết của Trung Quốc phải dời lịch chiếu, trong số đó có Lạc lối ở Nga (Lost in Russia). Tuy nhiên, đạo diễn kiêm diễn viên chính của tác phẩm Từ Tranh đã gây bất ngờ lớn khi tuyên bố cho phim phát sóng miễn phí trên mạng. Đây là động thái chưa từng có trong ngành công nghiệp phim ảnh Trung Quốc.

Trên Weibo, Từ Tranh cũng đưa ra giải thích về lựa chọn đem tác phẩm có vốn đầu tư 300 triệu nhân dân tệ (hơn 1.000 tỉ đồng) của mình chiếu online. Nhà làm phim nổi tiếng cho biết việc để phim phát sóng như thế này là cách ông nói lời cảm ơn và động viên tới mọi người khi đang cố gắng vượt qua dịch bệnh nguy hiểm.

Đạo diễn Từ Tranh (thứ hai từ phải sang) được khen ngợi và bộ phim cũng được khán giả đón nhận tốt ẢNH: WEIBO NV

Ông còn bày tỏ lòng biết ơn đến các nhân viên y tế đang trực tiếp chiến đấu với virus corona: “Họ là những anh hùng dân tộc đích thực! Giống như tôi đã nói trước đây, bất cứ điều gì chúng tôi làm là phục vụ người xem. Trong ngày này, tôi hi vọng rằng bản thân đã thực hiện được mong muốn đó”. Đồng thời, Từ Tranh cũng gửi lời cảm ơn các diễn viên và đoàn làm phim Lạc lối ở Nga (Lost in Russia).

Dư luận Trung Quốc rất hoan nghênh cách Từ Trang đưa Lạc lối ở Nga lên mạng để đến với khán giả. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại về việc bộ phim có thể bị lỗ vốn nặng. May mắn thay, do tác phẩm được rút khỏi rạp vào phút chót ngoài ý muốn, điều này đã phá vỡ “thỏa thuận bảo lãnh” giữa đơn vị phát hành và nhà sản xuất, do đó phim không bị áp lực phải lấy lại doanh thu. Theo các nguồn tin, Từ Tranh, dàn diễn viên, ê-kíp và nhà sản xuất đều đã nhận được khoản lương gồm 87 triệu nhân dân tệ (tương đương 290 tỉ đồng).

Bộ phim lựa chọn hướng ra mắt theo một cách không ai ngờ đến ẢNH: WEIBO NV

Tuy nhiên, nhiều chuỗi rạp chiếu phim không hài lòng với quyết định của đạo diễn Từ Tranh. Vào ngày Tết âm lịch, các thành viên của ngành công nghiệp điện ảnh Chiết Giang, Thượng Hải, Nam Kinh, Từ Châu, Tô Châu, Vô Tích… đã đưa ra một tuyên bố khẳng định việc Lạc lối ở Nga bỗng dưng từ chiếu rạp sang chiếu mạng sẽ tác động tiêu cực đến ngành công nghiệp rạp phim. Thậm chí, họ còn nhấn mạnh hành động này sẽ “phá hủy cấu trúc cơ bản của ngành công nghiệp điện ảnh”.

Được biết, sau 1 ngày chiếu mạng, Lạc lối ở Nga đã thu về phản hồi khá khả quan. Trên trang đánh giá phim Douban, đứa con tinh thần của đạo diễn Từ Tranh nhận được 6,5 điểm từ hơn 13.000 người xem (tính đến tối 25.1). Tác phẩm cũng được nhiều lời khen ngợi hơn chê bai.